Проекты 2050.ЛАБ представили на фестивале «Москва 2030»

«Территория будущего. Москва 2030» — самое масштабное городское событие этого лета. Мероприятие включает более 400 тематических площадок по всей Москве, где пройдут фестивали, маркеты, выставки, спектакли, концерты и спортивные активности. На одной из площадок, расположенной в ЦВЗ Манеж, посетители могут увидеть инновационные поезда «Иволга 4.0» и «Москва 2024». Проекты созданы дизайн-студией 2050.ЛАБ по заказу ТМХ. Представленные поезда демонстрируют передовые технологии и инженерные решения, направленные на улучшение качества городской мобильности.

Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» – это большой проект, который дает возможность продемонстрировать новейшие достижения, открывает платформу для обмена опытом и идеями. Событие вовлекает пространство всего города для посещения площадок.

Студия 2050.ЛАБ создала дизайн интерьера поезда нового поколения «Иволга 4.0». Он стал эволюцией и продолжением поезда «Иволга 3.0». Работая над «Иволга 4.0», дизайн-команда учла разные сценарии поездок. Поезд будет удобен всем — пассажирам с электросамокатом, с велосипедом, людям с ограниченными возможностями.

Дизайн поезда «Москва 2024» был разработан, опираясь на поезда «Москва 2020». Поезд сохраняет айдентику московского городского транспорта, но в то же время отличается ярким футуристичным дизайном. За 5 месяцев с момента запуска поезда в московском метро, проект успел стать победителем международной итальянской премии по промышленному дизайну A’Design Award, завоевав серебряную награду.