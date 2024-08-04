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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Проекты 2050.ЛАБ представили на фестивале «Москва 2030»

editor
By editor
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иволга 4.0 и москва 2024 на фестивале москва 2030 в цвз манеж

«Территория будущего. Москва 2030» — самое масштабное городское событие этого лета. Мероприятие включает более 400 тематических площадок по всей Москве, где пройдут фестивали, маркеты, выставки, спектакли, концерты и спортивные активности. На одной из площадок, расположенной в ЦВЗ Манеж, посетители могут увидеть инновационные поезда «Иволга 4.0» и «Москва 2024». Проекты созданы дизайн-студией 2050.ЛАБ по заказу ТМХ. Представленные поезда демонстрируют передовые технологии и инженерные решения, направленные на улучшение качества городской мобильности.

Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» – это большой проект, который дает возможность продемонстрировать новейшие достижения, открывает платформу для обмена опытом и идеями. Событие вовлекает пространство всего города для посещения площадок.
Студия 2050.ЛАБ создала дизайн интерьера поезда нового поколения «Иволга 4.0». Он стал эволюцией и продолжением поезда «Иволга 3.0». Работая над «Иволга 4.0», дизайн-команда учла разные сценарии поездок. Поезд будет удобен всем — пассажирам с электросамокатом, с велосипедом, людям с ограниченными возможностями.

Дизайн поезда «Москва 2024» был разработан, опираясь на поезда «Москва 2020». Поезд сохраняет айдентику московского городского транспорта, но в то же время отличается ярким футуристичным дизайном. За 5 месяцев с момента запуска поезда в московском метро, проект успел стать победителем международной итальянской премии по промышленному дизайну A’Design Award, завоевав серебряную награду.

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