Программа привилегий для лауреатов ВДНХ отметила 3 года

3 года исполнилось со дня старта на ВДНХ программы привилегий для лауреатов — тех, кто своим трудом внес значительный вклад в развитие страны и был награжден медалями Выставки. Программа была запущена 18 декабря 2022 года в честь первого директора ВСХВ Николая Цицина (родился 18 декабря 1898 года). Она позволяет бесплатно посещать музейно-выставочные пространства и мероприятия ВДНХ, а также получать скидки в ряде музеев-резидентов по специальной карте лояльности.

В разное время участники ВСХВ — ВДНХ СССР — ВВЦ, добившиеся высоких результатов в своей работе, были удостоены золотых, серебряных и бронзовых медалей. Всего с момента открытия Выставки в 1939 году до 2014 года медалями были награждены более 1 млн человек. Речь идет не только о жителях России, но и гражданах стран дальнего и ближнего зарубежья. Среди них — работники сельского хозяйства, механизаторы, промышленники, авиаконструкторы, атомщики, покорители космоса, знаменитые ученые и исследователи. Программа лауреатов Выставки, которая стартовала в 2022 году, стала данью уважения труду этих людей, знаком того, что о них помнят, их достижениями гордятся.

Чтобы присоединиться к программе привилегий и активировать статус лауреата, нужно направить обращение на адрес электронной почты info@vdnh.ru, указав сведения о награде (вид, регион и место работы на момент награждения, дата получения, документ о награждении). Также на сайте ВДНХ можно скачать анкету, заполнить ее, подписать, отсканировать и отправить на тот же адрес электронной почты. После того как все данные будут проверены и подтверждены, обладателю награды отправят персональную пластиковую карту лауреата ВДНХ по почте. Еще один способ активировать статус лауреата — прийти лично и заполнить анкету для участия в программе в инфоцентрах ВДНХ, Музее ВДНХ, Музее славянской письменности «Слово», Центре «Космонавтика и авиация» и архиве ВДНХ. В этом случае карту привилегий выдадут сразу в инфоцентре. Очно подать анкету может и законный представитель человека, награжденного медалью или нагрудным знаком ВДНХ.

Пластиковая карта лауреата дает возможность бесплатно посетить музеи и павильоны ВДНХ, среди которых Центр «Космонавтика и авиация», Музей кино, павильон «Макет Москвы», Музей Востока и другие. Полный список площадок — здесь.

Кроме того, держатели карты лауреата ВДНХ могут оформить ее цифровую версию. Онлайн-карта дает право получать скидку до 10 % при покупке электронных билетов на некоторые развлекательные и музейно-выставочные площадки комплекса. Скидки также распространяются на отдельные площадки партнеров ВДНХ, расположенные в разных частях столицы. Электронная карта не заменяет пластиковую карту лауреата ВДНХ, а является дополнением к ней. Для того чтобы пользоваться всеми возможностями программы привилегий, обладателям наград Выставки нужно иметь и пластиковую, и цифровую версии карты.

Цифровая версия карты дает право приобретать онлайн-билеты со скидкой до 10 % на 22 площадках ВДНХ и 8 площадках, расположенных за пределами комплекса. В их числе: интерактивный музейный комплекс «Буран», Музей гаража особого назначения Федеральной службы охраны России, Музей транспорта Москвы, «Городская ферма».

Данный проект ВДНХ с момента запуска привлек внимание жителей России и стран бывших союзных республик. На сегодняшний день поступило 1 444 обращения по вопросам архивных данных, уже выдана 431 карта лояльности. Карты лауреатов в электронном виде получили более 30 человек.

А на портале Архивно-библиотечного фонда ВДНХ можно найти уникальную информацию о лауреатах Выставки — трудовых коллективах и отдельных тружениках, которые были удостоены награды в разное время. Также с помощью функции «Расскажите историю о лауреате» каждый может поделиться дополнительными сведениями о том, кто был награжден медалями Выставки: сообщить факты из биографии, прислать фото, документы или статьи.

Портал Архивно-библиотечного фонда ВДНХ — это онлайн-ресурс с огромной базой оцифрованных архивных документов. Всего на портале размещено почти 28,2 тыс. наградных постановлений с 1939 по 2014 год. В документах упоминается около 112 тыс. организаций и более 2,3 млн человек.