Блоги и видеоконтент лидируют по охватам среди Telegram-каналов

МТС AdTech и сервис управления соцсетями LiveDune подвели итоги года и проанализировали эффективность каналов в мессенджере Telegram. Количество уникальных пользователей (MAU) в приложении в ноябре 2025 года достигло 105 млн человек, а среднее время использования достигло почти 50 минут в сутки. Наибольшую вовлеченность в 2025 году показали блоги, каналы с видеоконтентом и новостные агрегаторы, тогда как по числу подписчиков самыми эффективными стали микроблоги и средние тематические каналы с постоянной аудиторией от 100 до 500 тысяч человек.

Максимальный охват посты набирают в первую неделю вне зависимости от категории канала. Интересно, что за сутки публикации просматривает лишь 9% подписчиков. При этом разница между охватом за 7 дней и за 15 дней не столь значительна, что делает первую неделю после публикации ключевым периодом для анализа эффективности контента. Исследование также выявило четкую зависимость View Rate (VR) — показателя, который отражает, какой процент подписчиков видел публикацию, — от размера канала.

Блоги — категория с самой вовлеченной аудиторий, которая особенно эффективна в микро- и маленьких форматах от 10 до 100 тысяч подписчиков. Микроканалы в категории “блоги” показывают VR до 44% за 15 дней, а маленькие каналы сохраняют высокий уровень в среднем в 38% за тот же период. В средних каналах-блогах (от 100 тыс. до 500 тыс подписчиков) VR снижается до 36%, но абсолютный охват достигает 74 тыс. человек. Большие каналы инфлюенсеров за две недели демонстрируют VR на уровне 37% и максимальный охват в среднем на уровне 344 тыс. уникальных просмотров на пост, по данным статистики сервиса LiveDune.

Категория «Видео и фильмы» на втором месте по охватам. Однако чем крупнее площадка, тем ниже вовлеченность. Так, микроканалы лидируют с VR 48% за 15 дней, однако в больших каналах от 500 тыс.подписчиков этот показатель резко падает до 3% за тот же период.

“Новости и СМИ” занимают третью строчку среди категорий по вовлеченности аудитории. Это стабильная категория с предсказуемой вовлеченностью и хорошим охватом на всех уровнях. VR в среднем за две недели в этой категории варьируется на уровне от 16% в массовых до 28% в микро- и маленьких каналах.

Каналы о маркетинге, рекламе, pr и технологиях, напротив, демонстрируют самый низкий VR среди всех категорий, хотя могут быть полезны для точечного охвата специалистов в небольших каналах и для таргетинга на узкую b2b-аудиторию. Так, каналы о технологиях, объединяющие более 100 тыс. подписчиков обеспечивают только 7-10% View Rate (VR) за две недели, а VR в средних (100-500 тысяч человек) и больших каналах о маркетинге составляет всего 9% и 7% соответственно за 15 дней при максимальном среднем охвате в 14.4 тысяч человек.

“В этом году Telegram укрепил свои позиции в качестве одной из самых популярных и удобных контентных платформ. За год инфлюенс-направление на площадке выросло более чем на 30%. По тематикам в блогах россияне отдают предпочтение юмору, путешествиям, кулинарии, творчеству и искусству, лайфхакам и советам, образованию и саморазвитию, а также спорту и здоровому образу жизни. Для высокой вовлеченности стоит делать ставку на микроканалы в категориях “Блоги”, “Видео и фильмы”, “Новости”. Для широкого охвата подойдут большие каналы в категориях “Блоги”, “Новости” и “Технологии”. В категориях “Видео и фильмы” и “Технологии” в больших каналах потребуются дополнительные механики для повышения вовлеченности”, — отметила генеральный директор Getblogger (входит в МТС Adtech) Марина Кондрашова.

“Это исследование снова подтверждает, что Телеграм – гораздо более мультимедийная площадка, чем принято думать. Высокая вовлеченность в телеграм-каналах с видеоконтентом может показаться неожиданностью, но точно к таким же выводам мы пришли и в другом исследовании на схожую тему. Тогда, при изучении выборки в 8,5 млн постов в Телеграм из базы LiveDune, мы выяснили, что посты с видео лидируют как по среднему количеству реакций, так и по вовлеченности ERV (сколько посмотревших пост на него прореагировали). Конечно, это не совет бросать тексты и снимать видеоролики. Но недооценивать видео в Телеграм уже давно не стоит”, — подчеркивает исследователь соцсетей в LiveDune Вадим Окороков.