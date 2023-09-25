Программа мероприятий была ориентирована на сотрудников учреждений культуры, стремящихся интегрировать в свою деятельность лучшие из современных практик в области маркетинга и совершенствования посетительского опыта, а также на представителей компаний, заинтересованных в дополнительных форматах продвижения и способах формирования и развития городских сообществ на платформе бизнес-структур.

Открыл программу двухдневной сессии паблик-ток «Как пропустить искусство через себя? Секреты арт-медиации». Что определяет роль медиатора в музейной структуре? Какие существуют подходы к обучению? С какими проблемами цензуры и самоцензуры сталкивается медиатор в своей работе? Эти вопросы обсудили Наталья Васильева, специалист в области музейных коммуникаций, психолог, Виктория Зыбкина, специалист по работе с аудиторией Литературно-мемориального музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, Дарья Черкасова, заведующая сектором зарубежного искусства Екатеринбургского музея изобразительных искусств, и Марина Романова, куратор программ медиации музея современного искусства «Гараж». Модератор — Алёна Ясинская, руководитель Открытого лектория «Культура 2.0».

Программу продолжил паблик-ток «Какой должна быть детская библиотека?». Как организовать в библиотеке пространство, дружелюбное к детям? Что может дать библиотека современному ребёнку? Как детская библиотека может стать пространством для юных посетителей и их родителей — двух разных аудиторий, которым по-прежнему не хватает места в городской среде для совместного отдыха и досуга? Может ли публичная библиотека стать ресурсным центром поддержки образования? Проектная деятельность в интересах детского чтения: кого сегодня библиотека видит среди своих эффективных партнёров? Каким должен быть сотрудник детской библиотеки? Участники дискуссии — Марина Соломонова, заместитель директора по развитию и инновациям Санкт-Петербургской специальной центральной детской библиотеки им. А. С. Пушкина, Гульназ Байкова, библиотекарь районной детской библиотеки Арской централизованной библиотечной системы Арского муниципального района Республики Татарстан, Анна Филатова, заведующий библиотекой № 171 г. Москвы «ОКЦ ЮЗАО», Наталья Сенаторова, главный библиотекарь отдела культурно-просветительских проектов и программ Центральной библиотеки им. Н. А. Некрасова.

Завершил программу мастер-класс «Саунд-дизайн: что это такое и как он влияет на аудиторию» Василия Филатова, креативного директора, саунд-дизайнера, медиапродюсера, композитора, преподавателя, изобретателя. Эксперт Открытого лектория объяснил, является ли саунд-дизайн дополнением к традиционным формам или рождает новые смыслы, что представляет собой профессия саунд-дизайнера, как привлекать его к созданию выставок, что может привнести саунд-дизайнер в общественные пространства.

Корпоративные музеи успешно применяют и адаптируют методы работы с посетителями «классических музеев», а также внедряют основанные на корпоративных практиках новые подходы к взаимодействию с внешней аудиторией и с сотрудниками предприятия. Такой музей может быть и площадкой для позиционирования компании, и центром притяжения местных сообществ. Каково место корпоративных музеев в культурном процессе городов и регионов? Что такое успешный корпоративный музей? Как ему оставаться актуальным и востребованным? Является ли он эффективной площадкой для культурно-образовательных проектов, ориентированных на погружение молодёжи в особенности профессии? Участники паблик-тока «Корпоративные музеи» — Наталья Голубева, директор музея истории Выксунского металлургического завода, Ирина Кирюхина, директор по развитию Бюро музейной сценографии «Метаформа», Надежда Белова, генеральный директор АНО «Информационный центр металлургической промышленности».

Еще одной темой дня стали современные формы взаимодействия науки и искусства. Ей был посвящён паблик-ток «Искусство и наука: что общего?». Когда речь идёт о связи искусства и технологий, мы думаем о чём-то необычном: современное искусство, цифровые картины, световые и звуковые вариации, кинетические скульптуры. Но искусство и технологии всегда находились в близком контакте друг с другом. В каждой эпохе найдётся своё технологическое достижение, которое обязательно будет связано с арт-сферой. Использование технологических достижений в искусстве с каждым десятилетием становится всё более сложным. Как работает симбиоз науки и искусства, что такое sci-art и какие новые смыслы он привносит в развитие и популяризацию науки — ответы на эти вопросы дали Наталья Фукс, куратор Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Станислав Миловидов, медиаисследователь, искусствовед, преподаватель Института медиа и Школы дизайна НИУ ВШЭ, Иван Заславец, режиссер, куратор, медиахудожник, и Алёна Ясинская.

Завершающей точкой двухдневной сессии стал мастер-класс «Использование изображений музейных экспонатов». Екатерина Кошевая, руководитель юридической службы благотворительного фонда «Я в помощь», эксперт в области культуры и интеллектуальной собственности, лектор на платформе «Культура.РФ», подробно разобрала вопрос о том, как законно использовать изображение музейного предмета в коммерческих целях, в том числе при производстве сувениров и в рекламной продукции. Эксперт Открытого лектория представила своё профессиональное видение о музейном экспонате как объекте права.

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