Производство мультсериала «Русские супергерои» Олега Роя может начаться в этом году

16 июля в «ТАСС» в Москве прошла пресс-конференция, посвященная запуску нового анимационного сериала про «Русских супергероев». Владелец холдинга «ГАЛА-ЦЕНТР», в состав которого входит бренд BY, Михаил Корепин совместно с генеральным продюсером и автором проекта Олегом Роем и генеральным директором иранской анимационной студии «Скай Фрейм» Сохрабом Гайрат рассказали о планах реализации этого творческого проекта.

Всего восемь месяцев назад в стенах Федерального агентства ТАСС была презентована Вселенная «Русских супергероев». И за этот короткий срок было создано несколько направлений проекта для разных возрастов (0+, 6+, 12+). В свет вышли уже три выпуска комиксов, которые рассказывают о приключениях героев Зари, Бабы Яги и Ермака.

— У нас уже сейчас сданы в тираж еще 2 комикса, до конца года у нас их будет уже около 10. Также, мы надеемся, что в конце октября выйдет первый том из пятитомника, который мы сейчас дорисовываем. Это будет большая история, в которой мы расскажем историю создания Вселенной. Чтобы наш читатель понимал её законы, как она работает и с чего началась, – рассказывает писатель Олег Рой.

Работа над анимационными сериалами в категории 0+ и 6+ стала логичным продолжением проекта. По словам генерального продюсера, каждый сериал будет рассчитан на 52 серии. Для самых маленьких персонажи будут нарисованы в 2D, а в линейке 6+ герои будут в 3D. Было решено работать над мультсериалами совместно с иранской студией «Скай Фрейм», которая в 2021 году выпустила мультфильм «Мальчик и дельфин». На сегодняшний день компания является крупнейшей анимационной студией на Ближнем Востоке.

– Я видел насколько быстро, хорошо и, главное, с огромной любовью к анимации студия «Скай Фрейм» делает свои проекты. Мы договорились о том, что мы первоначально с ними сделаем тизер для будущего анимационного сериала, — делится Олег Рой.

– У нас есть опыт работы с российскими режиссерами и писателями. Это большая честь, что нас пригласили принять участие в производстве анимационных сериалов по уникальному проекту «Русские супергерои», — рассказывает Сохраб Гайрат.

Главная идея всего проекта «Русские супергерои» – это воспитание в детях и молодежи любви к своей культуре, стране, Родине через призму русских сказок и культурных ценностей России. Супергерои Вселенной – это представители интересных, а порой и героических профессий, сильные и привлекательные личности, которым хочется подражать и на которых хочется равняться.



— Концепция роста нашего проекта такая: мы ни с кем не конкурируем, мы предлагаем сотрудничать. «Русские супергерои» могут быть везде, где на сегодняшний день они необходимы и являются элементом воспитания молодого поколения, — добавил владелец холдинга «ГАЛА-ЦЕНТР» Михаил Корепин.

На пресс-конференции также рассказали, что осенью будет представлена линейка супергероев БРИКС. Их истории будут плавно интегрироваться и в сериалы, и в комиксы. Первым международным персонажем стал китайский супергерой Укун. Его презентация проходила на международной выставке в Гонконге этой весной.