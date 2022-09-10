«Проклятие Артура» – ожидаемое продолжение знаменитой серии фильмов «Артур и минипуты»

Онлайн-кинотеатр KION сообщает о премьере хоррора «Проклятие Артура». Это неожиданное продолжение экранизаций детских книг из 2000-х. Сценарий проекта написал их автор, Люк Бессон («Леон»), а срежиссировал фильм его ученик Бартелеми Гроссманн («13 квадратных метров»). Картина о прощании с радостным детством будет доступна подписчикам онлайн-кинотеатра KION.

Алекс — фанат историй о приключениях Артура и минипутов с 8 лет, к совершеннолетию он собрал почти полную коллекцию, посвященную выдуманному миру. На его дне рождения друзья рассказывают, что нашли тот самый дом, где когда-то сняли его любимые фильмы. Вся компания едет осмотреть локацию, не обращая внимания на предостережения от жителей деревни по близости. Лучезарный мир юношеских фантазий, где всегда цветут вишневые деревья, окрашивается цветами алой крови.

Роли исполнили Талия Бессон (дебют, дочь Люка Бессона), Лола Андреони («Мунч»), Людовик Бертийо («Васаби»), Марсо Эберсоль («Бальтазар»), Микаэль Халими («Девушка с браслетом») и другие.

«Проклятие Артура» — это прямое продолжение вселенной Люка Бессона. В начале 2000-х годов он написал серию книг, которые потом сам и экранизировал (2006–2010). Его творения ждал абсолютный успех во Франции и по всему миру, главные роли озвучили знаменитости: Мадонна, Роберт де Ниро, Снуп Догг, Дэвид Боуи, Джимми Феллон, Милен Фармер и многие другие.

Хотя новый фильм срежиссировал не Люк Бессон, в каждом кадре видно его влияние. Локации залиты ярким светом, все кажется немного игрушечным и инфантильно-наивным. Из-за этого типичные элементы хоррора по-настоящему пугают, потому что страшное вторгается в мир спокойствия, отрезанные конечности соседствуют с декорациями доброй сказки.

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