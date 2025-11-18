Просмотры драм выросли на треть за последний год

17 ноября Мартину Скорсезе исполняется 83 года, и к этой дате онлайн-кинотеатр KION изучил, как изменилась динамика интереса зрителей ключевым жанрам, в которых работал режиссер — драмы и боевики — и какие фильмы мастера наиболее популярны на платформе. Лидером стал «Волк с Уолл-стрит», а общее количество зрителей драм выросло по сравнению с прошлым годом.

Сравнение периодов январь–ноябрь 2024 года и январь–ноябрь 2025 года показало, что аудитория драм увеличилась на 18%, если считать количество уникальных пользователей, которые включали проекты этого жанра. При этом количество просмотров драм выросло на треть, что говорит о более глубоком вовлечении зрителей. Боевики при этом демонстрируют стабильность: жанр сохранил высокий уровень популярности.

Отдельно аналитики KION изучили, какие произведения Мартина Скорсезе пользовались наибольшим спросом у зрителей. Самым популярным стал «Волк с Уолл-стрит», вышедший в 2013 году. Картина давно стала символом его позднего периода: сочетание динамики, сарказма, яркого ритма и блестящей актёрской работы делает её одной из самых узнаваемых работ XXI века. Интересно, что в тройку лидеров также вошли «Остров проклятых» и «Банды Нью-Йорка», и во всех трёх фильмах ключевые роли исполняет Леонардо Ди Каприо, давний творческий партнёр Скорсезе.

В десятку самых популярных фильмов Скорсезе на KION также вошли «Молчание», «Славные парни», «Казино», «Авиатор», «Таксист», «Кундун» и «Отступники» — картины разных этапов его карьеры, что подчёркивает широту интереса зрителей к фильмографии режиссёра.

Помимо рейтинга Скорсезе, KION проанализировал и самые популярные тайтлы в жанрах, связанных с именем режиссёра. Среди боевиков лидируют «Опасный» с Кириллом Полухиным, «Мастер» и «Операция “Фортуна”: Искусство побеждать» с Джейсоном Стэйтемом, «Балерина» с Аной де Армас и «Охота на воров 2: Пантера» с Джерардом Батлером — эти фильмы стабильно удерживают внимание аудитории. В драматическом сегменте наиболее востребованными стали оригинальные проекты KION: «Жизнь по вызову. Фильм» с Павлом Прилучным, «Почка» с Любовью Аксеновой, «Первый номер» с Евгением Цыгановым, «Хрустальный» с Антоном Васильевым и «Нереалити» с Ольгой Дибцевой.

Исследование показывает, что интерес зрителей к сложным, эмоционально насыщенным историям растёт, а классические криминальные драмы и триллеры остаются стабильной частью кинопотребления. Именно на стыке этих жанров и существует большая часть творчества Мартина Скорсезе, чьи работы по-прежнему находят отклик у новой аудитории.