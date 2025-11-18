Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Домой366INFO.RUПросмотры драм выросли на треть за последний год

Просмотры драм выросли на треть за последний год

T1
By T1
81
крестный котец
Изображение: Творческая мастерская NESNOVA, ivart.tv

17 ноября Мартину Скорсезе исполняется 83 года, и к этой дате онлайн-кинотеатр KION изучил, как изменилась динамика интереса зрителей ключевым жанрам, в которых работал режиссер — драмы и боевики — и какие фильмы мастера наиболее популярны на платформе. Лидером стал «Волк с Уолл-стрит», а общее количество зрителей драм выросло по сравнению с прошлым годом.

Сравнение периодов январь–ноябрь 2024 года и январь–ноябрь 2025 года показало, что аудитория драм увеличилась на 18%, если считать количество уникальных пользователей, которые включали проекты этого жанра. При этом количество просмотров драм выросло на треть, что говорит о более глубоком вовлечении зрителей. Боевики при этом демонстрируют стабильность: жанр сохранил высокий уровень популярности.

Отдельно аналитики KION изучили, какие произведения Мартина Скорсезе пользовались наибольшим спросом у зрителей. Самым популярным стал «Волк с Уолл-стрит», вышедший в 2013 году. Картина давно стала символом его позднего периода: сочетание динамики, сарказма, яркого ритма и блестящей актёрской работы делает её одной из самых узнаваемых работ XXI века. Интересно, что в тройку лидеров также вошли «Остров проклятых» и «Банды Нью-Йорка», и во всех трёх фильмах ключевые роли исполняет Леонардо Ди Каприо, давний творческий партнёр Скорсезе.

В десятку самых популярных фильмов Скорсезе на KION также вошли «Молчание», «Славные парни», «Казино», «Авиатор», «Таксист», «Кундун» и «Отступники» — картины разных этапов его карьеры, что подчёркивает широту интереса зрителей к фильмографии режиссёра.

Помимо рейтинга Скорсезе, KION проанализировал и самые популярные тайтлы в жанрах, связанных с именем режиссёра. Среди боевиков лидируют «Опасный» с Кириллом Полухиным, «Мастер» и «Операция “Фортуна”: Искусство побеждать» с Джейсоном Стэйтемом, «Балерина» с Аной де Армас и «Охота на воров 2: Пантера» с Джерардом Батлером — эти фильмы стабильно удерживают внимание аудитории. В драматическом сегменте наиболее востребованными стали оригинальные проекты KION: «Жизнь по вызову. Фильм» с Павлом Прилучным, «Почка» с Любовью Аксеновой, «Первый номер» с Евгением Цыгановым, «Хрустальный» с Антоном Васильевым и «Нереалити» с Ольгой Дибцевой.

Исследование показывает, что интерес зрителей к сложным, эмоционально насыщенным историям растёт, а классические криминальные драмы и триллеры остаются стабильной частью кинопотребления. Именно на стыке этих жанров и существует большая часть творчества Мартина Скорсезе, чьи работы по-прежнему находят отклик у новой аудитории.

Предыдущая статья
Детективный сериал «Тайны следствия» вошёл в «Книгу рекордов России»
Следующая статья
Ксения Дежнева и Даниил Беспалов выпустили клип на композицию «Родина моя»

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru