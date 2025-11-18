Оплата публикаций

Детективный сериал «Тайны следствия» вошёл в «Книгу рекордов России»

тайны следствия - книга рекордов гиннесса
Фото телеканала «Россия»

17 ноября «Книга рекордов России» зафиксировала рекорд детективного сериала «Тайны следствия» – самый продолжительный показ сериала в телевизионном эфире. На телеканале «Россия» легендарный и любимый зрителями проект идет 20 лет, 11 месяцев и 8 дней, что в совокупности составляет 7 648 дней. Почетный сертификат получила народная артистка России и исполнительница главной роли – Анна Ковальчук.

«Каково играть в самом долгоиграющем сериале? Наверное, это накладывает какую-то ответственность, теперь как будто надо еще лучше играть. Хотя все артисты нашего сериала максимально стараются, максимально профессионально себя ведут в кадре. Так что, скорее, надо спокойно принимать все, что происходит, годы, которые на нас валятся, награды, которые мы получаем, и делать свое дело профессионально. Но, безусловно, любая награда говорит о том, что все усилия не напрасны, что мы не зря трудимся.

Я хорошо помню, с чего все начиналось, как проходили пробы, как меня утвердили на какие-то пилотные серии, которые, возможно, никому никогда не понадобятся. Моя героиня тогда была одинокой, неуверенной в себе женщиной в холодном городе. Сейчас, мне кажется, Мария Сергеевна утвердилась в том, что справедливость торжествует и что вокруг есть люди, на которых можно положиться. Ну а со всеми нами – зрители, которые нас поддерживают», — рассказала актриса Анна Ковальчук.

«В этой номинации – это первый и пока что единственный рекорд, с чем я от души поздравляю команду создателей сериала «Тайны следствия»! Чтобы сериал имел такую ошеломительную популярность, многое должно совпасть: он должен быть актуальным, востребованным, выходить в эфир на нужном канале. Визитной карточной «Тайн следствия», конечно, является главная героиня: влюбившись в нее давным-давно, зрители до сих пор следят за тем, куда заведет ее судьба, в какие ситуации она попадает и как из них выйдет, им интересно, они смотрят, они удивляются. И я бы хотел пожелать команде создателей и сериалу процветания, еще большего числа зрителей и новых закрученных историй, в которые им все так же интересно было бы погружаться», — поделился Станислав Коненко, основатель и главный редактор «Книги рекордов России».

