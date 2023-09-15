Франц Кафка предсказал XX век. Несмотря на то, что все романы, в том числе созданный на фоне Первой мировой войны «Процесс», остались неоконченными, Кафка безнадежно точно описал испытания, предстоящие ХХ столетию: одиночество, абсурд, невозможность противостоять безличному пространству.

Описывая страхи и трагедии своих героев, он предугадал сложение тоталитарных систем в Европе в 1930-е годы, формирование фашистской идеологии, Вторую мировую войну и попытки человечества справиться с последствиями этих катастроф, вылившиеся в философию отчуждения и боли. Провидческий смысл произведений Кафки, парадоксальная емкость их сдержанной поэтики делают его одним из главных писателей XX века. Мало издававшийся при жизни, автор сегодня переведен почти на все языки мира, а его литературное наследие уже многие десятилетия становится в той или иной форме основой для изобразительного искусства.

Выставка «Процесс. Франц Кафка и искусство XX века» прослеживает параллели между произведениями писателя и крупнейшими художественными явлениями ХХ столетия. Архитектурное решение пространства выставки предполагает несколько направлений движения зрителя, ведущих к центру экспозиции, сформированному как аллюзия на роман «Замок».

Первый маршрут выстроен по линии одного из самых известных рассказов Кафки «Превращение». Трансформацию привычного мира главного героя визуализируют произведения немецких экспрессионистов, таких как Георг Гросс, Макс Пехштейн, Эгон Шиле и других.

Второй путь ведет к пространству, воссоздающему интерьер конторы, подобной той, в которой работал и сам Кафка, и главный герой романа «Процесс» Йозеф К. В этом разделе представлены произведения концептуалистов: Джозефа Кошута, Ильи Кабакова, Виктора Пивоварова, Дмитрия Пригова и других художников.

Отдельная часть выставки посвящена тому, чтобы расширить привычный взгляд на наследие Кафки и его личность в целом: облик болезненного неудачника, создающего только безнадежные истории и страдающих героев, не соответствует действительности. Кафка был наделен прекрасным чувством юмора, пронизывающим и его литературу. А биография писателя наполнена деталями, разрушающими привычные стереотипы о нем. На выставке будет воссоздана глава из романа «Америка», дающая возможность узнать другого Кафку.

В проекте участвует более 100 произведений из собраний Государственного Эрмитажа, Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Государственного Русского музея, Государственной Третьяковской галереи, Музея архитектуры им. А.В. Щусева, а также других музейных и частных собраний.

Даты проведения: 11 октября 2023 года — 14 января 2024 года.

Яков Шапиро. Девочка. 1920-е гг. Собрание Наталии Курниковой

Елена Бебутова. Браковщицы. Розлив нарзана. 1932 г. Ульяновский областной художественный музей

Курзин Михаил Иванович. Колдунья (Портрет Валентины Марковой). 1920-е гг. Галеев-Галерея

Соостер Юло Ильмар. Голова мальчика. 1961 г. Галеев-Галерея

Борис Иофан. Дворец Советов. Общий вид здания. Перспектива. Вариант с уменьшенным объемом № 2 1948 г. Музей архитектуры имени А. В. Щусева

Илья Кабаков. Доска объяснение к трем объяснениям шести картин. 1984 г. Собрание Музея АРТ4

Отто Нагель. Юбиляр. 1924 г. Музей современной истории России

Джорджо Моранди. Метафизический натюрморт. 1918 г. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, 2023 Фотограф В.С. Теребенин

Василий Чекрыгин. Композиция. Начало 1920-х гг. Государственный Русский музей

Казимир Малевич. Красная фигура. Начало 1930-х гг. Государственный Русский музей

Юрий Пименов. Инвалиды войны. 1926 г. Государственный Русский музей

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