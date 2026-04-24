Радиолюбители Карелии провели более двух тысяч связей к 25-летию РТРС

В Республике Карелия завершается шестой этап всероссийского радиомарафона, приуроченного к 25-летию РТРС. В течение двух недель радиолюбители выходили в эфир из Петрозаводска, поселка Найстенъярви, поселков городского типа Пиндуши, Муезерский и Надвоицы под уникальным позывным RT25KL.

Энтузиасты радио из Карелии установили более двух тысяч связей с операторами из 43 стран, в том числе из Венгрии, Индии, Китая, США и Японии. В апреле радиолюбители региона разделили эфир с коллегами из Республики Бурятия, символически объединив радиоволнами знаковые природные символы России: северные озёра и Байкал.

Программа радиомарафона включала встречи директора филиала РТРС «РТПЦ Республики Карелия» Владимира Большакова и специалистов предприятия с главами муниципальных округов и представителями органов власти. В Найстенъярви депутат Законодательного Собрания Карелии Татьяна Тишкова и глава Суоярвского муниципального округа Елена Смирнова вручили почетные грамоты и благодарственные письма работникам филиала РТРС «За высокую профессиональную эффективность и многолетний добросовестный труд».

Представители РТРС провели экскурсии по объектам радиотелецентра для школьников из поселков городского типа Муезерский и Надвоицы, рассказали, как увлечение радиоспортом помогает в освоении востребованных инженерных профессий. Ребята узнали об истории карельского телерадиовещания, принципах работы современного оборудования, благодаря которому 20 телеканалов и три радиостанции доступны в цифровом формате для 97,62% жителей региона.

Радиомарафон проводится при поддержке Союза радиолюбителей России. Следующие этапы запланированы в Крыму, Воронежской и Тверской областях, Краснодарском, Красноярском, Хабаровском и Приморском краях. Итоговые мероприятия марафона пройдут в августе в Хакасии и Костромской области.

Условия радиоигры опубликованы на сайтах коротковолновиков и на сайте РТРС.РФ в разделе «Радиолюбительские дипломы РТРС». Радиолюбители, которые выполнят соответствующие условия и выйдут на связь с радиостанциями РТРС, получат дипломы и юбилейные вымпелы.