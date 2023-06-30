Рейтинг клининговых компаний Москвы 2023 год

Уборка является важной частью нашей жизни, ведь от чистоты дома и на работе зависит настроение, самочувствие, продуктивность. Однако в современном ритме жизни не всегда есть возможность и желание самостоятельно заниматься уборкой. Именно поэтому услуги клининговых компаний в Москве становятся все более популярными.

Клининговые фирмы предоставляют высококлассный сервис по уборке любых помещений, что позволяет сэкономить время, силы и средства. Последний пункт связан с тем, что стоимость средств и оборудования, которые используют профессиональные клинеры, достаточно высока для покупки в личное пользование. Однако оформляя заявку в клининговой компании, заказчик получает отличную уборку по приятным ценам.

Кроме того, добросовестные клининговые компании ценят свою репутацию и клиентов, поэтому стремятся сделать все, чтобы выполнить уборку качественно. Вот почему надежный и ответственный исполнитель – это ключ к прекрасному результату. Прежде чем переходить на сайт клининговой фирмы, выбирая компанию для уборки квартиры, офиса или дома, важно понять, какие задачи вам нужно решить, а после обратить внимание на опыт и квалификацию сотрудников, а также на качество используемых средств и технологий.

Ответственно подойти к выбору клинингового сервиса – значит довериться профессионалам, которые смогут решить все вопросы по уборке и обеспечить безупречную чистоту. Чтобы помочь вам, мы составили рейтинг из десяти лучших исполнителей, которые на практике доказали, что они не зря пользуются доверием клиентов.

CleanOn (Клинон)

https://cleanon.ru/

Компания Клинон – популярный клининговый сервис, который предлагает широкий спектр услуг в Москве и московской области, включая профессиональную уборку квартир, домов и нежилых помещений. Она также предлагает мойку окон и другие услуги по уборке, что делает ее предложение еще более привлекательным. Ее сотрудники - высококвалифицированные специалисты, которые выполняют работу качественно и эффективно.

Одним из преимуществ фирмы является использование современной техники и сертифицированных средств, в том числе и гипоаллергенной линейки, что позволяет выполнить уборку быстро и безопасно для людей, животных и окружающей среды. Также компания проводит строгий отбор сотрудников и тщательно следит за качеством их работы: для этого Клинон регулярно отправляет сотрудников на курсы повышения квалификации и всегда учитывает комментарии и пожелания заказчиков. Менеджеры всегда готовы проконсультировать клиента по стоимости, условиям и принять заказ на выполнение работ.< Преимущества:

широкий спектр услуг для частных лиц и корпоративных клиентов;

профессиональный, квалифицированный персонал, работающий на постоянной основе;

использование современной техники и оборудования;

применение экологичных, гипоаллергенных средств, безвредных для людей;

полная ответственность за сохранность имущества;

возможность заказа услуг по телефону или через заявку на сайте;

выгодные предложения для клиентов;

выезд на объект по Москве и Московской области;

прозрачный прайс-лист, калькулятор на сайте, позволяющие получить предварительную стоимость услуг.

Клиенты могут оставить отзыв о выполненных работах, что поможет компании Клинон улучшить качество своих услуг.

ColibriCleaning

https://colibri-cleaning.ru/

Компания ColibriCleaning стоит на 2 месте и является отличным выбором для тех, кто ценит порядок и чистоту на работе и дома. Она занимается всеми видами уборки, качественно и тщательно выполняя задачи любой сложности, используя безопасные средства химии и современное оборудование.

Одним из секретов успеха компании является постоянный штат опытных специалистов, которые регулярно проходят повышение квалификации и умеют обращаться с дорогими материалами и ценными вещами. Компания уделяет особое внимание экологичности используемых средств химии, что делает ее услуги безопасными для клиентов и окружающей среды.

Сотрудники приезжают для уборки в удобное время, что позволяет рационально распределить время и спокойно заниматься своими делами, пока клинеры проводят уборку «под ключ». При этом ColibriCleaning предлагает каждому заказчику поставить оценку работе специалистов, что позволяет компании контролировать работу сотрудников, а клиенту оценить работу специалистов и помочь им улучшить качество услуг.

Преимущества:

скидки на услуги постоянным клиентам скидку на услуги;

возможность выбора дополнительных услуг, таких как чистка ковров или очистка сложных поверхностей;

наличие всего необходимого оборудования и атрибутов для проведения уборки;

профессионализм и опыт сотрудников.

Каждый клиент может рассчитывать на качественный сервис, вежливое, дружелюбное обслуживание и на помощь менеджеров в решении любых вопросов.

Братья Чистовы

https://cleanbros.ru

Клининговая компания «Братья Чистовы» оказывает услуги уборки квартир, коттеджей, офисов, а также занимается профессиональной химчисткой мебели и постельных принадлежностей. Одним из главных преимуществ сервиса является возможность выбора видов клининга – от экспресс до полноценного генерального.

Компания гарантирует отличный результат уборки благодаря профессиональной команде клинеров, которые тщательно отбираются отделом кадров и обучаются под чутким руководством менеджеров фирмы, а также благодаря использованию специальных, экологически-чистых моющих средств и профессионального оборудования.

Клининговая фирма предоставляет возможность заказать уборку на несколько часов, а также выбрать экспресс-уборку, при этом в любом случае результат будет на высоте. После клинеров остается только чистота, порядок и приятный аромат свежести. Не зря «Братья Чистовы» входят в список лучших клининговых компаний в городе и представлены в 35 городах и 2 странах.

Преимущества:

компания работает официально, заключая договор для гарантии безопасности и сохранности имущества;

оплата за услуги происходит более чем удобным способом - через сайт или мобильное приложение;

широкий перечень основных и специализированных услуг;

менеджеры готовы оказывать помощь в решении любых проблем;

бригада клинеров готова приехать для уборки в удобное для клиента время.

«Братья Чистовы» – не только клининговый сервис, но и социально ответственная компания, которая поддерживает социальные проекты и участвует в благотворительных мероприятиях. Они гордятся своей работой и дружат с клиентами, что еще раз подтверждает высокий уровень сервиса.

Чистые гуси

https://cleangusi.ru

«Чистые гуси» – команда профессионалов, которые предоставляют премиальное качество услуг по разумным ценам. Они всегда учитывают мнение клиентов и постоянно добавляют новые услуги для повышения уровня сервиса. В каталоге компании представлен не только стандартный перечень услуг, но и разнообразные допуслуги, например, чистка фасадов, полировка полов или дезинфекция помещений, что особенно актуально в нынешних реалиях.

«Чистые гуси» имеют богатый опыт работы в частных домах, квартирах, коттеджах. Они делают уборку так, чтобы клиент точно остался доволен. Их услуги – отличное дополнение к регулярным услугам домработницы, так что можно добиться идеальной чистоты в доме без малейших усилий.

Комментарий клиента для «Чистых гусей» – это всегда ценная информация, которая учитывается для повышения уровня сервиса и достижения более высокого результата уборки. Компания учитывает все пожелания клиента.

Преимущества:

гарантированный тщательный подход к уборке и химической чистке;

использование специальной техники и средств, чтобы устранить все загрязнения;

менеджеры всегда находятся на связи с клиентом, чтобы предоставить необходимую информацию;

компания обходится без предоплаты и не передает заказы третьим лицам;

клинеры работают на результат.

Компания «Чистые гуси» создает современный подход к уборке, предоставляет необходимые услуги и дарит клиентам скидки, бонусные услуги и подарки. Они постоянно совершенствуются ради своих клиентов.

Эксперт Клининг

«Эксперт Клининг» – крупная, опытная организация, которая оказывает комплексные услуги по уборке в различных сферах, начиная от производственных помещений и заканчивая частными домами.

Профессионализм и большой опыт клинеров компании позволяет добиться наилучшего результата: для них характерно тщательное выполнение задач, внимание к деталям и умение справляться с самими сложными загрязнениями. Кроме того, «Эксперт Клининг» предлагает индивидуальный подход к каждому клиенту, учитывая их потребности и пожелания. Компания предлагает различные условия для заказчиков, включая возможность заказа комплексного клининга, оказание услуг в три этапа и выбор определенных опций.

Преимущества:

использование моющих средств, которые не наносят вреда окружающей среде и здоровью людей;

использование специальной техники для быстрой и качественной очистки любых покрытий и поверхностей;

возможность оценить качество работы клинеров через онлайн-сервис и высказать пожелания;

гарантия выполнения задач в срок;

компания берет на себя ответственность за качество услуг;

оказание поддержки своим клиентам на всех этапах сотрудничества.

«Эксперт Клининг» – надежный и ответственный партнер, который гарантирует качественное выполнение поставленных задач и удовлетворение потребностей своих клиентов.

ГлобалКлининг

Компания «ГлобалКлининг» имеет огромный опыт работы, поскольку занимается клинингом уже более 20 лет. Она предоставляет широкий спектр услуг, включая уборку квартир, домов, офисов, складов, торговых и производственных помещений, а также уборку после пожаров, наводнений, биозагрязнений.

Одним из главных преимуществ компании является опыт и квалификация ее специалистов. В штате работают только профессионалы своего дела, которые прошли специальную подготовку и обладают необходимыми знаниями и навыками для выполнения любых задач. «ГлобалКлининг» предлагает индивидуальный подход к каждому клиенту. Понимая, что каждое помещение имеет свои особенности, клинеры заранее обсуждают все детали с клиентами, чтобы точно выполнить их требования и пожелания.

В каталоге компании множество услуг, среди которых стандартный клининг, а также уборка ванной и кухни, мойка люстр и других осветительных приборов, глажка белья и химчистка мебели. Здесь можно заказать удаление пятен, неприятных запахов и многое другое.

Преимущества:

доступные цены на услуги, что делает их доступными для широкой аудитории;

строгий контроль качества уборки и обратная связь для клиентов, чтобы каждый был доволен результатом;

мобильные бригады, которые готов приехать в любую точку города и области для выполнения заказа;

различные акции, скидки и специальные предложения для клиентов.

«ГлобалКлининг» заботится о своих клиентах и всегда готов помочь в решении любых проблем, связанных с уборкой и уходом за жильем.

Чистый терем

https://cleanterem.ru

«Чистый терем» является одним из лидеров в сфере клининговых услуг. Сервис предлагает широкий спектр услуг по уборке и уходу за помещениями разного назначения, включая офисы, дома, квартиры, производственные помещения и склады.

К преимуществам компании можно смело отнести высокую квалификацию клинеров и опыт работы в сфере клининга не менее трех лет. «Чистый терем» заботится, чтобы его работники были профессионалами своего дела, предоставляя обучение и тренинги, которые помогают им улучшать свои навыки.

Современное оборудование и профессиональные моющие и чистящие средства позволяют клинерам быстро добиваться наилучшего результата и эффективно убирать помещения разного уровня сложности, включая те, которые имеют застарелые пятна и следы грязи.

Понимая, что каждое помещение имеет свои особенности и требования, «Чистый терем» готов предложить индивидуальный подход к каждому клиенту.

Преимущества:

гибкая система расчета, которая позволяет клиентам выбрать наиболее удобный способ оплаты услуг;

возможность проведения уборки в присутствии клиента или самостоятельно, «под ключ»;

компания работает в Москве и Московском регионе и предлагает свои услуги по доступной цене.

Компания «Чистый терем» предоставляет высококачественные услуги по уборке и уходу за помещениями, используя самое современное оборудование и эко-средства.

СВ Клининг

https://www.svcleaning.ru

Клининговая компания «СВ Клининг» не первый год известна на рынке услуг по уборке помещений. В первую очередь, это благодаря профессионализму и надежности ее сотрудников, которые гарантируют безупречное качество выполненных работ.

Сервис имеет богатый опыт оперативного проведения уборки помещений различного назначения - от жилых квартир с изысканным интерьером до производственных зданий и строительных площадок. Это подразумевает сохранность имущества и гарантирует отдельный подход к каждому клиенту.

«СВ Клининг» также предоставляет бесплатный вывоз мусора после уборки. Если клининг выполняется без присутствия заказчика, менеджер компании гарантирует сохранность ключей и их своевременную передачу клиенту оговоренным способом.

Преимущества:

удобный график проведения уборки, чтобы не мешать повседневным делам заказчика;

забота о здоровье клиентов и использование только необходимых и безопасных средств и современных инструментов для уборки;

возможность заранее рассчитать оптимальный вариант уборки, включая регулярные проведения работ или одноразовые заказы;

компания соблюдает все требования по охране труда и безопасности на рабочем месте;

собственный магазин химических средств и инструментов, где можно купить понравившийся товар для личного использования.

«СВ Клининг» гарантирует новый уровень уборки в вашем помещении и подтверждает свой профессионализм и готовность сделать все возможное для комфорта каждого заказчика.

Марфа

https://marfaclean.ru

«Марфа» – надежный сервис по уборке любых помещений. Понимая, как важно иметь чистый и ухоженный дом или офис, компания делает все, чтобы клининг был выполнен на высшем уровне. Ее сотрудники учитывают индивидуальные потребности каждого клиента, включая использование гипоаллергенных средств, если это необходимо.

Квалифицированные клинеры умеют очищать любое имущество, будь то мебель, шторы, витрины или даже обувь. Они готовы выполнить любой перечень работ из каталога компании, который будет составлен совместно с клиентом. Клинеры могут мыть посуду, очищать кухню и ванную комнату, а также убирать ежедневный беспорядок.

Компания «Марфа» также учитывает потребности домашних животных и будет использовать специальные средства для уборки в домах и квартирах с питомцами.

Преимущества:

компания принимает заказы на ежедневную уборку, а также на одноразовые работы;

клинеры всегда тщательно подбирают средства для уборки;

заказчики могут составить перечень необходимых работ и оценить их стоимость с помощью калькулятора на сайте;

клинеры стараются уделять внимание каждой детали, повышая уровень уборки и добиваясь идеальной чистоты и красоты в помещениях;

приятный и вежливый подход к каждому клиенту, а также удобный вариант оплаты и доставки товаров.

Сотрудники компании «Марфа» готовы стать надежными помощниками в уборке и поддерживать чистоту и порядок в доме или офисе.

Домачисто

https://domachisto.su

Компания «Домачисто» – профессиональная клининговая служба, которая занимается уборкой помещений любого типа и уровня сложности. Мы работаем в соответствии с регламентом и заключаем договоры с нашими клиентами, что гарантирует прозрачность и надежность взаимоотношений.

В компании работают только опытные сотрудники, которые имеют профессиональное образование и знают, как правильно использовать средства и оборудование. Они используют качественную химию, что позволяет добиться высокого качества уборки и эффективно бороться с пылью, грязью и другими загрязнениями. Компания также предоставляет услуги по уборке после ремонта и строительства. Строительные работы могут быть очень грязными, поэтому клинеры используют промышленное оборудование и специальные средства для борьбы с загрязнениями.

Сервис старается стоять на страже комфорта и удобства заказчиков, поэтому в любой момент менеджеры готовы предоставить бесплатную консультацию по уборке, а разработать индивидуальный график на услуги и предоставить прайс.

Преимущества:

клинеры могут осуществлять уборку, как на регулярной основе, так и по разовому вызову;

обеспечение полной обработки помещений, включая мытье полов, стен, окон, чистку диванов и другой мебели;

готовность работать на объектах любого размера и площади - от квартир до офисов и промышленных центров;

готовность выезжать на уборку в любое удобное время днем или ночью;

компания предоставляет гарантию на все виды уборки.

«Домачисто» находится в среднем ценовом диапазоне, что делает услуги фирмы доступными для многих клиентов. Менеджеры готовы отвечать на все вопросы по телефону или через интернет, и всегда рады помочь клиентам оформить заявку!

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