Итальянская трагедия: «Сельская честь» в Геликон-опере 

Театр «Геликон-опера» завершил свой театральный сезон премьерой оперы композитора-вериста Пьетро Масканьи «Сельская честь», впервые представленной на этой сцене. В создании нового спектакля принял участие основной состав постановщиков театра: режиссер и бессменный художественный руководитель Дмитрий Бертман, дирижер Евгений Бражник, художники Игорь Нежный (сценография) и Татьяна Тулубьева (костюмы), Дамир Исмагилов (свет), хормейстер Евгений Ильин, хореограф Эдвальд Смирнов.

Сцена из спектакля «Сельская честь»

«Сельская честь», высоко оцененная в свое время Дж. Верди и П. Чайковским и удостоенная высшей награды на конкурсе издателя Эдоардо Сонзоньо, для которого была написана, после премьеры 17 мая 1890 года в римском Театре Констанци в одночасье прославила композитора, покорив многие сцены мира и обеспечив ему на полвека безбедное существование. Впечатляют цифры из сценической биографии этого сочинения: только в Италии «Сельская честь» была исполнена 14 000 раз – примерно 21 спектакль каждый месяц 55 лет подряд! С тех пор градус интереса к ней не упал – она ставится повсеместно и в наши дни.

Туриду - Иван Гуназов, Сантуцци – Елена Михайленко

Альфио – Константин Бржинский, Сантуцци – Елена Михайленко

Успех этой оперы не случаен. Несмотря на то, что в сочинении всего один акт, либреттисты Джованни Тарджони-Тоццетти и Гвидо Менаши, создавшие сюжет по одноименной новелле Джованни Верги, раскрыли в нем кипящую страстями жизнь главных героев – сельской девушки Сантуцци, ревнующей своего жениха Туридду к его бывшей возлюбленной Лоле, которая успела выйти замуж за состоятельного Альфио, пока тот был в армии. Любовь и ревность, отчаяние и месть, доведшие до трагической развязки – чувства, находящие отклик у всех и во все времена. Они нашли прямое отражение в выдающейся музыке – экспрессивной и контрастной, яркой и захватывающей столь сильно, что темы ее давно вышли за рамки оперных постановок и используются в театре и кино.

Дмитрий Бертман справедливо отмечает прежде всего непреходящую красоту музыки оперы: «Она задевает все струны человеческой души, потому что каждый из нас пережил и предательство, и измену. Мир стал очень жестоким, и иногда кажется, что история “Сельской чести” – уже атавизм, но ведь эта история происходит вне политики, вне контекста».

Этот «вневременной контекст» режиссер вместе со своей постановочной командой решил подчеркнуть в новом спектакле, перенеся действие сюжета из сицилийской деревни в античные здания и населив их современными жителями – прямо как в современном Риме, где модные бренды и рестораны соседствуют с архитектурной стариной. О деревенском антураже из либретто напоминают только аккуратные стога сена на авансцене, заменяющие столы и стулья.

Постановщики намеренно усилили акцент на «истории человеческого чувства, которое неподвластно никаким маркетинговым манипуляциям», по словам режиссера. Мощные, захватывающие эмоции, искренние и правдивые – вот основная ценность веризма в опере, без которой она не состоится. В Геликоне они усилены не только контрастной оркестровой экспрессией и режиссерским действием, но и по-настоящему прожиты артистами – так, что никто в зале не может остаться равнодушным. Качественное исполнение вокальной партии не мешает артистам передавать мощный градус чувственных перипетий. Огромной силы трагизм пронизывает исполнение роли Сантуцци Еленой Михайленко и матери Туридду Ларисой Костюк. Рисунок ролей обеих героинь эмоционально рельефен и многообразен, и они великолепно с ним справляются. Душераздерающую страсть, которой поддается в момент ревности Альфио, готовый защитить попранную честь кровью, передает исполнивший его Константин Бржинский. Образ Туридду, созданный Иваном Гынгазовым, претерпевает мощную метаморфозу от вальяжного задиры, пренебрегающего невестой, до раскаявшегося страдальца, чувствующего близкую смерть. И даже самая легкомысленная из всех персонажей Лола в исполнении Валентины Гофер наделена роковым шармом.

Мать Туриду – Лариса Костюк

Премьера «Сельской чести», состоявшаяся при поддержке Департамента культуры города Москвы и Фонда развития социальных инициатив Юрия и Марины Шамара, стала безусловным событием на театральной карте Москвы в текущем сезоне. Этот спектакль напоминает нам о том, что безразличие и грубость, стремление к удовольствиям без ответственности за свои действия во все времена ведут к страданиям и трагедии, и только чуткость и бережное отношение друг к другу питают истинную любовь.

Евгения АРТЕМОВА,

Фото — Ирина ШЫМЧАК

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