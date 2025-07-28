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Рекордное количество заявок на участие поступило в новом сезоне Всероссийского урбанистического Хакатона «Города»

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Рекордное количество заявок на участие поступило в новом сезоне Всероссийского урбанистического Хакатона «Города»

editor
By editor
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На участие во Всероссийском урбанистическом Хакатоне «Города» — 2025 поступило почти 400 заявок из 52 регионов России – заявочная кампания нового сезона главного урбанистического проекта страны побила рекорд активности за шесть лет проведения конкурса.

Впервые в этом году поступили заявки из зарубежа, в частности, из Израиля. Расширился и спектр специальностей участников. Разрабатывать проекты в новом сезоне хакатона будут не только молодые архитекторы и урбанисты от 18 до 35 лет, но специалисты смежных областей: графические и ландшафтные дизайнеры, инженеры, экологи, ботаники, профессионалы в сфере гастрономии и гостиничного дела, экономисты, реставраторы, продюсеры. Большое количество заявок поступило от молодых преподавателей университетов и ученых. Как отмечают организаторы, рекордная активность участников происходила на фоне изменения требований: теперь портфолио участника должно включать не только от двух до пяти проектов, учитываются также статьи, дипломы, грамоты, публикации.

Экспертами и модераторами конкурса станут 28 мастеров своего дела из ведущих архитектурных бюро страны: АПРЕЛЬ; IND; BLOK; PLAY; УРБАН ПЛАННЕРС; NOWADAYS office; RTB; Студия 44; Платформа Урбан-база; Трест КПЛ; CHISTORY; АРХОФИС.

Прошедшие отбор участники отправятся на очный этап конкурса в один из четырех российских городов, чтобы под руководством опытных архитекторов разработать концепции благоустройства городских объектов. В этом году участникам будет предложено спроектировать «Город Талантов» в Кемерово, Центр креативных индустрий в Альметьевске (Республика Татарстан), улицу Советскую в Юрьевце (Ивановская область) и центральный историко-культурный маршрут Шадринска (Курганская область). Проект команды-победителя получит шанс быть реализованным при поддержке региональных и федеральных органов власти.

С 24 июля участники приступили к онлайн-этапу конкурса, чтобы погрузиться в проектное задание, получить теоретические знания от сильнейших архитекторов и урбанистов страны.

«Урбанистический Хакатон – не просто конкурс архитектурных проектов, это настоящая площадка для прорыва идей, формирующих облик наших городов завтра. Работы наших участников способны менять жизни миллионов людей к лучшему. Удивительно видеть, насколько выросла осознанность участников: от концепций комфортного пространства до воплощённых объектов креативной экономики, вдохновляющих инвесторов и жителей. Наш конкурс стал своеобразным магнитом для тех, кто хочет создать город своей мечты», — рассказал Михаил Астанин, руководитель Всероссийского урбанистического Хакатона «Города».

Хакатон «Города» – крупнейший конкурс для молодых специалистов по созданию архитектурных концепций городских пространств и объектов, созданию комфортной городской среды, в том числе в малых городах и исторических поселениях. Проект реализуется АНО «Креативная экономика» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь» в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

В этом году конкурс проводится в седьмой раз. За шесть лет в проекте приняли участие более 1000 молодых архитекторов и урбанистов. География урбанистического Хакатона охватывает свыше 20 регионов от Калининградской области до Приморского края. Команды финалистов при поддержке экспертов подготовили более 50 архитектурных концепций.

Проект реализуется при экспертной поддержке Союза архитекторов России, Всемирной ассоциации студентов и выпускников архитектурных школ WASA.community, ведущих архитектурных бюро страны.

Соорганизаторами Хакатона «Города» в этом году выступают Правительство Ивановской области, Центр территориального развития Ивановской области, «Стартап по созданию городов 2.0», Правительство Курганской области, администрация города Шадринска, Благотворительный фонд «Татнефть».

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