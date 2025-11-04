Реликвии военного разведчика передали в дар Музею Победы

Музею Победы в дар на вечное хранение были переданы реликвии руководящего сотрудника военной разведки, генерал-майора Николая Ивановича Дубинина. Личные вещи фронтовика сохранили сын Николай Николаевич с супругой Валентиной Михайловной. Передача прошла в преддверии Дня военного разведчика.

Москвичи передали реликвии, которые 80 лет бережно хранились в их семье — фотографии и личные вещи генерала.

«Вот фотография после учений, здесь генерал-майор Дубинин, которому только присвоено звание, и вот он стоит в окружении военного руководства. Вот бинокль. Отец с ним прошел всю войну. Он и после войны его использовал. Здесь еще трофейная фляжка и первый его портсигар, и часы», – рассказал о реликвиях Николай Николаевич Дубинин.

Супруги также рассказали о боевом пути Николая Ивановича, а также о том, что семья не только бережно хранит его реликвии, но и через его историю, а также историю отца Валентины Михайловны – участника Курской битвы, вносит вклад в патриотическое воспитание молодежи и школьников. Часть предметов из семейного архива они передали в школы.

«Боевой путь моего отца выдался тяжелым, начинал он его еще в Гражданскую войну, сам пошел в армию. Попал в первый отряд, который был в Харькове и начал службу, прибавив себе год жизни, ему было тогда 17 лет, а надо было 18. Потом служил в дивизии Буденного, в разведке. Окончил кавалерийские курсы и курсы разведчиков. И после курсов его взяли в Академию имени Фрунзе. Он в 1934 году окончил ее, и через два года службы его забрали в Наркомат обороны. Это было высокое повышение в то время. Был заместителем группы военных атташе. Он был очень трудолюбивым, ответственным и порядочным человеком, и поэтому его заприметили и повысили по службе. Служил в разведывательном управлении. Побывал в Лондоне, Берлине, в других зарубежных городах. В 1940-м ему присвоили звание генерала», – рассказал Николай Николаевич.

В 1942 году Дубинин был назначен начальником специальной группы командиров Генштаба для связи с войсками (позднее корпус офицеров Генерального штаба). В группу входили офицеры-операторы Генштаба, которые лично вылетали в армии и фронты выяснять обстановку на переднем крае обороны. С 1943 года Дубинин — заместитель по организационным вопросам начальника штаба 1-го Украинского фронта, с 1945 года — Центральной группы войск. После войны он продолжил службу, а затем преподавал.

«Николай Иванович, уйдя со службы на заслуженный отдых, сразу нашел себе занятие. Свой опыт он описал в докладах и выступал с ними на заводах и фабриках, встречался со студентами. Мы надеемся, что все эти вещи найдут достойное место в уникальном музее – Музее Победы», – подчеркнула Валентина Михайловна Дубинина.