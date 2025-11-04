Оплата публикаций

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Видеоклип Антона Макарского «Не уходи» — это нежное заявление о любви

Осень — сезон, когда душа особенно остро улавливает безмолвие. Свежий видеоклип Антона Макарского «Не уходи» — это нежное заявление о любви к существованию, к окружающим, к нашим воспоминаниям. Рассказ о том, как время не удержать — зато можно сберечь внутреннее тепло.

Антон рассказывает: «В этой композиции для меня не только мотив расставания. Это диалог с былыми днями, с родными, с собой. Мы вечно куда-то спешим, движемся, оставляем позади. Но так хочется на миг остановиться, ощутить эфемерное “настоящее”, заново разглядеть угасающий свет в окне, упиваться закатными лучами…»

Стихи Константина Арсенева в песне «Не уходи» подобны тихому откровению человека, который с теплотой и благородством встречает неизбежное. Его поэзия лаконична, но трогает до глубины — без лишней помпезности, с оттенком прощания, где каждое слово несет светлую печаль.

Под шелестом дождя и приглушенным сиянием широких окон пробуждается мегаполис, где каждая капля — словно вспышка памяти, каждая остановка — как вздох меж «прошлым» и «отсутствием». Макарский верен своей искренней эмоциональности: без трюков и ярких акцентов — лишь вокал, мелодия и то ощущение, что придает осени неповторимость.

Режиссер Дмитрий Бурлаков сотворил ауру осеннего города, где ливень сливается с саундтреком. Объектив словно дышит в унисон с персонажем, тая в бликах и тенях: только свет, покой и чувство, что за каждым образом таится реальность. «Не уходи» — это мировоззрение принятия. В видео подчеркивается идея: сколько ни проси и ни мечтай — уход неизбежен. Но пока мелодия льется, пока пульс бьется в такт каплям — еще есть шанс выразить суть.

Клип вышел умиротворенным, эстетичным и дождливым, словно вечер, когда тянет просто существовать. И, возможно, в этой незамысловатости — вся подлинность.

