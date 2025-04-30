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ДомойМоскваРеликвия водружавшего Знамя Победы над Рейхстагом Михаила Егорова войдет в новую экспозицию...

Реликвия водружавшего Знамя Победы над Рейхстагом Михаила Егорова войдет в новую экспозицию Музея Победы

editor
By editor
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штык-нож водружавшего Знамя Победы над Рейхстагом Михаила Егорова
Фото © пресс-служба Музея Победы, Москва

Руднянский исторический музей примет участие в создании масштабной экспозиции «Путь к Победе» в московском Музее Победы. Новая грандиозная экспозиция, посвященная воинскому подвигу солдат Красной армии в годы Великой Отечественной войны, будет размещена на площади почти 4,5 тысячи кв. метров. В экспозиции представят фронтовую летопись в судьбах красноармейцев. Проект создается при поддержке Департамента культуры г. Москвы.

«Впервые к осуществлению выставочного проекта привлечены музеи из десятков регионов нашей страны. Они примут участие в создании интерактивного комплекса «Реликвии Победы», который станет уникальной частью экспозиции и будет реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Здесь покажут более 160 экспонатов, рассказывающих о биографиях и подвигах героев Великой Отечественной войны», — рассказали в Музее Победы.

К участию в создании экспозиции присоединился и Руднянский исторический музей — партнер Музея Победы в рамках международного проекта «Территория Победы». Из фондов культурного учреждения в интерактивный комплекс «Реликвии Победы» передали штык-нож Героя Советского Союза Михаила Егорова, уроженца деревни Ермошенки Руднянского района. Во время оккупации Смоленской области Михаил Егоров вступил в партизанский отряд «Батя», а позже стал командиром разведывательного взвода партизанского полка. На его счету — пять вражеских эшелонов с боевой техникой, пущенных под откос. С декабря 1944 года Егоров служил в действующей армии в качестве разведчика. Именно в этот период он познакомился с Мелитоном Кантария. Вместе с частями дивизии они участвовали в освобождении Польши. Во время штурма Берлина Военный совет утвердил девять знамён для водружения над Рейхстагом. Знамя под номером 5 было вручено разведчикам Михаилу Егорову и Мелитону Кантария. Ночью 30 апреля 1945 года им удалось прорваться к куполу Рейхстага и первыми водрузить на нём знамя, ставшее легендарным Знаменем Победы.

Всего подлинные раритеты из своих фондов передадут около 70 столичных, региональных, школьных музеев России и Республики Беларусь, а также частные коллекционеры. Все реликвии займут достойное место в интерактивных витринах новой экспозиции Музея Победы и помогут раскрыть природу массового героизма в годы Великой Отечественной войны и покажут вклад каждого региона Российской Федерации и стран СНГ в Победу.

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