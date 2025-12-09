Оплата публикаций

ТВ-3 начал съемки остросюжетного сериала «Возвращенец»

Фото: пресс-служба ТВ-3

В Санкт-Петербурге стартовали съемки детективного сериала «Возвращенец», производством которого занимается «Триикс Медиа». Главные роли в проекте исполняют Максим Блинов и Матвей Черников.

После контузии, полученной в зоне боевых действий, майор Константин Андреев переводится в Петербург и попадает в элитный отдел уголовного розыска. Его напарником становится Артем Белов — на первый взгляд несерьезный молодой парень, сын генерала, у которого все в жизни устроено. Но со временем становится ясно, что их объединяет неравнодушие к работе и человеческим судьбам. Вместе они сталкиваются с серией дел, за которыми проступает тщательно выстроенная система «теневого правосудия», где размываются понятия о законе и справедливости.

В сериале также снимаются Игорь Павлов, Дмитрий Лавров, Николай Белин, Олег Абалян, Софья Карабулина, Виталий Такс, Александр Разбаш и Артем Бородич. Режиссерское кресло занял Андрей Аверков. Генеральные продюсеры «Триикс Медиа» — Инесса Юрченко и Сергей Щеглов. Генеральные продюсеры ТВ-3 — Тина Канделаки, Марина Разумова, Борис Ханчалян, Константин Обухов и Ольга Ермакова.

«“Возвращенец” — это детектив, который начинается как история одного оперативника, а превращается в разговор о природе справедливости. Мы хотели показать героя старой школы, столкнувшегося с новой реальностью, где данные важнее инстинктов, а технологии часто работают быстрее закона. Это сериал о людях, которые пытаются сохранить в себе человечность, когда обстоятельства толкают их на тёмную сторону. Петербург здесь — не просто фон, а живой организм, мрачный, красивый, опасный. Идеальная атмосфера для истории, где у правды никогда не бывает одного лица», — говорит генеральный продюсер ТВ-3 Константин Обухов.

«В “Возвращенце” меня привлекло исследование человеческого духа, столкнувшегося с травмой, утратой и необходимостью адаптироваться к новому миру, оставаясь верным своим принципам. Константин Андреев — человек старой школы, для которого честь, порядочность и справедливость по-прежнему определяющие, хотя вокруг царят цинизм и власть денег. Его образ строится на внутренней борьбе: отчаяние соседствует с решимостью, сомнения — с волевыми поступками. Ключевая дилемма “Возвращенца” — выбор между верностью своим убеждениям и попыткой приспособиться к новым условиям. Именно в этом поиске и раскрывается герой», — рассказывает режиссер-постановщик Андрей Аверков.

