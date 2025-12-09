В SEEN подвели итоги года и назвали трендовые модели очков на 2026 год

Ношение очков в современном мире перестало быть исключительно необходимостью — сегодня это важный элемент стиля и способ подчеркнуть свою индивидуальность. В 2025 году эксперты концепт-стора SEEN выделили несколько тенденций, которые стали знаковыми и помогли сформировать уникальный и современный образ в оптической моде.

Одним из главных трендов уходящего года стали минималистичные проволочные оправы от Yohji Yamamoto, воплощающие в себе изысканную сдержанность и элегантность. Параллельно широкой популярностью пользовались скульптурные, почти арт-образы Kuboraum, которые отлично подходят людям с творческой и решительной натурой. Унисекс-модели с оверсайз-оправами и прозрачными линзами от Chimi и Komono привнесли в образы легкую игривость и современный шарм, став неизменным выбором для стильных и уверенных в себе.

В течение 2025 года особое внимание привлекали массивные оправы — крупные геометрические формы, выразительный черепаховый принт, а также экстра-широкие модели «стрекозы». Эти детали создавали эффектные и смелые акценты, позволяя владельцам выделиться из толпы. Возвращение ретро вдохновило дизайнеров и покупателей на возрождение классики: «кошачий глаз» с приподнятыми уголками и культовые вайфареры вновь оказались на пике популярности, добавляя образу нотки изысканности и ностальгии. Очки-маски, сочетающие в себе защиту и футуристический дизайн, стали символом смелого экспериментаторства, позволяя подчеркнуть индивидуальность и обеспечивая максимальную защиту от солнца.

В плане цветовых решений 2025 года наблюдалась смелая игра с градиентами и зеркальными покрытиями, которые не только добавляли глубину и загадочность образу, но и создавали ощущение приватности для обладателя. Такой эффект стал особенно востребован у тех, кто желает выделиться и сохранить баланс между открытостью и таинственностью.

Что касается прогнозов на 2026 год, эксперты SEEN обещают настоящий переворот в мире оптической моды. Очки превратятся в самую элегантную форму самовыражения, став источником настроения и отражением внутреннего состояния. В центре внимания окажется футуризм — чистые линии из серебра и титана, «инопланетные» смелые формы, подчеркивающие яркую индивидуальность каждого. Возвращение натуральных материалов — авторская обработка дерева и камня — внесет эко-эстетику с приглушенными земляными оттенками в моду, подчеркивая связь с природой и устойчивые тенденции.

Не менее ярко проявится ар-деко с его геометрическими силуэтами и резкими линиями, возрождающий гламур 1920-х годов. В тренде также стиль «офис-core» — интеллектуальный минимализм, играющий с тонкими и утолщенными оправами, которые служат выразительным акцентом. Главный тренд наступающего сезона — очки как отражение настроения и характера, где каждая пара оправ становится отдельной историей, состоянием души и настоящим произведением искусства на лице.

Подведение итогов 2025 года показывает, что мир очков движется по пути синтеза элегантности, выразительности и технологичности, создавая широкое пространство для творческого самовыражения. В 2026 году развитие трендов обещает еще более яркие и необычные решения, предлагая каждый раз новые способы заявить о себе.

Фото: пресс-служба SEEN