Московские видеоигры впервые представили на крупнейшей игровой выставке Китая China Joy

Десять московских видеоигровых компаний впервые представили свои продукты на Китайской выставке и конференции цифровых развлечений China Joy в Шанхае в рамках бизнес-миссии Агентства креативных индустрий (АКИ). Они провели серию переговоров с зарубежными коллегами, а также презентовали компьютерные и мобильные видеоигры российского производства.

Среди компаний участников были как лидеры индустрии (1C Game Studios, Бука), так и крупные московские студии разработки и выпуска игр: Geeky House, Game Аrt Рioneers, HeroСraft и другие. Независимые команды гейм-разработчиков были представлены видеоигровым акселератором Indie Go.



В рамках бизнес-миссии российские разработчики провели более 100 встреч с потенциальными партнерами из Китая и других стран, а также обсудили перспективы сотрудничества и возможности экспорта продукции столичных компаний за рубеж. Участниками Международной выставки видеоигровой индустрии стали зарубежные делегаты из Китай, Южная Корея, Таиланд, Филиппины, Вьетнам и другие.

В рамках выставки Агентство креативных индустрий Москвы провело презентацию первого в России кластера видеоигр и анимации, который откроется на территории «Сколково» в 2025 году. Отбор на резидентство в кластере продолжается.



Среди представленных видеоигровых продуктов были как мобильные, так и компьютерные игры в разных жанрах, а также уникальные российские разработки. Московский производитель GameStul представил игру-симулятор гонок и кресло-автосимулятор, которое имитирует гоночный автомобиль. 1C Game Studios презентовала игру «Бессмертный. Сказки старой Руси», в которой пользователи с набором карт исследуют Белосветье вместе с героями русских былин и стремятся победить Кощея Бессмертного. А также игру боевой симулятор «ИЛ-2 Штурмовик», в которой можно почувствовать себя пилотом одного из ста детально воссозданных самолетов и принять участия в сражениях Второй мировой войны.



Geeky House показал сразу пять мобильных игр, в которых можно собирать ресурсы и создавать собственные города. Независимая инди-студия Indie Go представила три компьютерные игры: в одной из них игрокам предстоит помочь маленькой девочке по имени Милли решить головоломки и найти ее семью (Beyond The Darkness), а во второй помочь ворону Анку спасти мир от чертей (Provoron). Третья кооперативная игра Bus в которой смогут принять участие от 1 до 4 человек. Игрокам предстоит покинуть остров, на котором произошел апокалипсис. Для выживания им придется передвигаться на школьном автобусе, сражаться с зомби, собирать ресурсы и выполнять различные задания.



В новой игре Slavania от студии Game Аrt Рioneers пользователи могут стать бессмертными героями сказочной страны, наполненной легендарными персонажами и жуткими созданиями. Им предстоит сражаться с помощью чудо-копья и продвинутой акробатической системы, качать способности, выслеживать чудищ и исследовать запутанный мир.



Бука презентовала экшн игру Awaken — Astral Blade. В ней пользователям предстоит сыграть за бионика Таню, которая по заданию своего создателя, доктора Эрве, отправляется найти и спасти исследовательскую команду, пропавшую без вести в джунглях Горациевых островов, где загадочная энергия превращает местных животных и растения в агрессивных мутантов.



Издатель мобильных игр HeroCraft привезла экшн-игру Heart Abyss, вдохновленную Японией XVII-XVIII веков. Пользователь будет играть за полу-лиса полу-человека Леона, которому предстоить спасти свою сестру. А также приключенческую игру Lord Ambermaze, где игроку предстоит найти выход с острова-ловушки, победить плотоядные сливы, взрывающиеся тыквы и ос-мутантов, а также завести друзей.



Команда 4Tale Production представила публике две новинки: тактическую карточную Everwayne и экшен Dissonators, где участникам предстоит вступать в схватки с противниками и распутывать сложные загадки. Параллельно издатель Фогейм продемонстрировала свои динамичные проекты: Lineage 2 и Gean Saga. В этих играх пользователям необходимо будет самоотверженно оборонять свои королевства и отстаивать границы от вторжений захватчиков.