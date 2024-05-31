Роботы-доставщики и Яндекс Станции стали арт-объектами

Художник Саша Шардак

Яндекс и Агентство креативных индустрий представили проект «Искусство рядом: умные устройства и роботы», где объектами современного искусства стали роботы-доставщики и Яндекс Станции. Он поможет познакомить россиян с творчеством современных отечественных художников за пределами галерей и ярмарок.

Первыми участниками творческого проекта стали художники Дарья Барыбина, Михаил Рубанков, Алина Кугуш, Саша Шардак и Яков Хомич, а куратором — Моника Норс. В рамках коллаборации артисты создали 10 картин на роботах-доставщиках и Яндекс Станциях.

Презентация проекта состоялась 30 мая в кинотеатре «Художественный». С 1 июня жители и гости Москвы смогут увидеть арт-роботов, доставляющих заказы по улицам столицы. Посмотреть на оформленные художниками Яндекс Станции можно будет в Яндекс Музее в Москве на улице Тимура Фрунзе, дом 11.

Художник Алина Кугуш

Художник Дарья Барыбина

Художник Михаил Рубанков

Яндекс и АКИ продолжат сотрудничество с представителями креативных индустрий. Агентство совместно с экспертами арт-индустрии отберут 30 начинающих авторов, которые смогут предложить свои творческие решения для технологий Яндекса. 20 художников с лучшими идеями смогут расписать роботов для передвижной выставки в разных городах России и Станции с Алисой, которые станут экспонатами в московских музеях. Принять участие в проекте могут любые художники, работающие в живописной технике, вне зависимости от наличия у них опыта участия в выставках.