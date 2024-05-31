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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Роботы-доставщики и Яндекс Станции стали арт-объектами

editor
By editor
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робот доставки яндекса - художник саша шардак

Художник Саша Шардак

Яндекс и Агентство креативных индустрий представили проект «Искусство рядом: умные устройства и роботы», где объектами современного искусства стали роботы-доставщики и Яндекс Станции. Он поможет познакомить россиян с творчеством современных отечественных художников за пределами галерей и ярмарок.

Первыми участниками творческого проекта стали художники Дарья Барыбина, Михаил Рубанков, Алина Кугуш, Саша Шардак и Яков Хомич, а куратором — Моника Норс. В рамках коллаборации артисты создали 10 картин на роботах-доставщиках и Яндекс Станциях.

Презентация проекта состоялась 30 мая в кинотеатре «Художественный». С 1 июня жители и гости Москвы смогут увидеть арт-роботов, доставляющих заказы по улицам столицы. Посмотреть на оформленные художниками Яндекс Станции можно будет в Яндекс Музее в Москве на улице Тимура Фрунзе, дом 11.

робот доставки яндекса - художник алина кугуш

Художник Алина Кугуш

станция яндекса алиса - художник дарья барыбина

Художник Дарья Барыбина

станция яндекса алиса - художник михаил рубанков

робот доставки яндекса - художник михаил рубанков

Художник Михаил Рубанков

Яндекс и АКИ продолжат сотрудничество с представителями креативных индустрий. Агентство совместно с экспертами арт-индустрии отберут 30 начинающих авторов, которые смогут предложить свои творческие решения для технологий Яндекса. 20 художников с лучшими идеями смогут расписать роботов для передвижной выставки в разных городах России и Станции с Алисой, которые станут экспонатами в московских музеях. Принять участие в проекте могут любые художники, работающие в живописной технике, вне зависимости от наличия у них опыта участия в выставках.

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