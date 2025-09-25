Белорусы России посетили Музей Победы

Музей Победы посетили участники восьмого съезда Федеральной национально-культурной автономии белорусов России.

«Белорусы России — это передовой отряд борцов за создание нашего Союзного государства. Это люди, которые посвящают свою общественную деятельность сохранению и преумножению исторической памяти. В нашу организацию входят и участники специальной военной операции, чем мы очень гордимся. Белорусы, граждане Российской Федерации, добровольцами идут на фронт специальной военной операции. Это тоже подчеркивает, что у нас общая генетическая память, общий генетический код. Мы единым фронтом защищаем нашу историческую память и приближаем нашу победу», — отметил председатель Федеральной национально-культурной автономии белорусов России Сергей Кандыбович.

В Музее Победы гости почтили память погибших на фронтах Великой Отечественной войны и возложили цветы в Зале Памяти и Скорби, а также посмотрели 3D-инсталляцию «Дорога к Победе» в Зале Славы.

«То, что мы увидели сегодня в Музее Победы, меня очень тронуло. Мы увидели в этих святых стенах огромное количество детишек, школьников. Это дорогого стоит», — подчеркнул Сергей Кандыбович.

Федеральная национально-культурная автономия белорусов России — российская общественная организация, объединяющая белорусов, проживающих в Российской Федерации.