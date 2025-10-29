Романтическая литература вдохновляет 70% россиян на поиск любви

Книжный сервис Литрес и приложение для знакомств Mamba провели исследование и выяснили, какие романтические сцены из литературы пользователи считают самыми будоражащими. Большинство опрошенных женщин проголосовали за объяснение в любви Джейн и мистера Рочестера («Джейн Эйр», Шарлотта Бронте), а большинство мужчин выбрали первую встречу Мастера и Маргариты («Мастер и Маргарита», Михаил Булгаков). 70% респондентов ответили, что эти сцены вдохновляют их на поиск любви в реальной жизни.

Книжный сервис Литрес и приложение для знакомств Mamba решили провести опрос, чтобы выяснить, как пользователи относятся к литературе с любовной линией и какую романтическую сцену считают самой эффектной. Согласно результатам исследования, наличие любовной линии влияет на выбор книги большинства женщин: 61% респонденток предпочитают произведения, в которых есть место чувствам. Мужчины оказались более сдержанными: чуть меньше половины их них (49%) придерживаются такого же мнения, но для 43% опрошенных романтический сюжет не является критерием при выборе книги.

Позиция мужчин и женщин не совпала и в вопросе любимого типа романтических сцен. Лидером среди женской половины аудитории стали описания романтики повседневности — заботы, внимания, маленьких знаков любви (41%). Мужчин же больше привлекают сцены физической близости (38%). На втором и третьем месте у обеих групп респондентов — совместное преодоление трудностей, в результате чего появляются чувства (39% у женщин, 28% у мужчин), и романтическое свидание или первая встреча героев (30% и 24% соответственно).

Самой романтичной сценой в мировой литературе россиянки назвали объяснение в любви Джейн и мистера Рочестера (17%) в романе Шарлотты Бронте «Джейн Эйр». На втором месте — танец Наташи Ростовой и Андрея Болконского на балу (14%) в «Войне и мире» Льва Толстого. Третье место заняла первая встреча Мастера и Маргариты (13%) в одноимённом романе Михаила Булгакова. Именно эту романтическую сцену как самую запоминающуюся в литературе выбрало больше всего мужчин (22%). 12% респондентов отдали свой голос за сцену первой близости Аксиньи Астаховой и Григория Мелехова в «Тихом Доне» Михаила Шолохова, а 11% — тоже за танец Наташи Ростовой и Андрея Болконского.

«Истории любви литературных героев мотивируют и прекрасно иллюстрируют, что хеппи-энд может случиться, какие бы преграды ни встречались на жизненном пути. Герои книг становятся любимыми типажами, и читатели, сами того не замечая, ищут в реальной жизни похожих на них спутников. Например, мы видим в топе самых романтичных литературных сцен встречу Мастера и Маргариты. Этот эпизод — судьбоносный момент, так было предрешено. Неудивительно, что опрашиваемые мужского пола отдали предпочтение этой сцене, — сложно остаться равнодушным, когда из-за угла может появиться Женщина твоей жизни. Думаю, многие читатели в этот момент представляли себя на месте Мастера.

Легко понять и проголосовавших за сцену первой близости Аксиньи и Григория Мелехова. Этот эпизод хорошо передаёт чувства страстных, неистовых натур. Признания же Джейн Эйр и Рочестера, а также первый танец Наташи Ростовой и Андрея Болконского привлекают сложной палитрой чувств и эмоций главных героев. Обе сцены психологически выверенные и реалистичные. Кажется, что подобные чувства можно встретить и в обычной жизни. Это очень воодушевляет и обнадёживает», — комментирует результаты исследования шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева.

Абсолютное большинство респондентов признались, что хотели бы пережить любимую романтическую сцену из литературы в реальной жизни. Так ответили 75% женщин и 73% мужчин. Мнение россиян также совпало при ответе на вопрос, вдохновляют ли их романтические сцены на поиск любви и пары. Утвердительно ответили 69% женщин и 64% мужчин.

В целом чтение романтических сцен положительно влияет на эмоциональный фон россиян. В первую очередь они чувствуют вдохновение и мечтательность, во вторую — радость за героев и сопереживание им. Наконец, ещё одно важное чувство, которое появляется в результате чтения, — желание увидеть и обнять своего любимого человека.