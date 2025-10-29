XXII благотворительный концерт ИК «Велес Капитал» и «Культурные Среды»

XXII благотворительный концерт, организованный Инвестиционной компанией «Велес Капитал» в поддержку людей с синдромом Дауна, состоялся 22 октября в сотрудничестве с проектом «Культурные Среды» Марии Тарасевич и Амарии в столичном MODUS Hall.

В программе приняли участие журналист, Почетный член Академии Художеств, Кавалер Ордена Славы, писатель Екатерина Рождественская, актер театра и кино Евгений Волков. Гостям был представлен фрагмент спектакля «Все начинается с любви», посвященного творчеству отца Екатерины Робертовны – поэта Роберта Рождественского.

Проникновенное исполнение – драматическое и лирическое – потрясающих стихотворений, живой рассказ о жизни поэта, его семьи и окружения, не оставили в зале равнодушных: у многих зрителей проступили слезы. Пронзительная искренность и глубина смыслов в подборке фрагментов песен на стихи Роберта Рождественского произвели на собравшихся потрясающее впечатление.

Благотворительный аукцион провели Мария Тарасевич и Амария. Среди лотов – поездка на известный подмосковный курорт Завидово, меховой аксессуар от салона Blackglama Елены Неверовской, картина «Рассвет. Преображение» художника Ольги Руденской, приглашение на спектакль МХТ им. А.П. Чехова от актрисы Натальи Швец – амбассадора фонда «Синдром любви» в проекте «Театр помогает», шампанское Cristal и эксклюзивный, в единственном экземпляре, комплект от модного дома «Душегрея» с уникальным принтом, сделанным дизайнером бренда Натальей Новиковой (Душегреей) на основе рисунков воспитанников фонда, — за этот лот борьба была особенно жаркой.

Вечер завершился выступлением «Квинтета Ивана Смирнова» – фьюжн-джаз-рок композиции прозвучали в исполнении прекрасных музыкантов: Ивана Смирнова-младшего, Михаила Смирнова, Ивана Юнаша, Евгения Кондратьева, Андрея Капустина, и блиц-викториной «Культурных Сред», призами которой стали по традиции изысканные изделия шоколадного ателье Аллы Комиссаровой La Princesse Choco. Одному из победителей досталась книга авторства Екатерины Рождественской – роман «Зеркало» с ее автографом.

Собранные средства направлены организаторами на программы помощи семьям, воспитывающим детей с синдромом Дауна, которые команда фонда «Синдром любви» осуществляет на безвозмездной основе с 1997 года.

Фото: Станислав КВАСКОВ