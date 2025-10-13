Оплата публикаций

Российская анимация впервые будет централизованно представлена на China Licensing Expo

«Чебурашка». Мультсериал. Фото © «СОЛНЦЕ», «Союзмультфильм»

РОСКИНО впервые организует национальный стенд России на China Licensing Expo — ведущей выставке в индустрии лицензирования. На стенде будет представлено более 40 российских анимационных и художественных фильмов и сериалов от 10 ведущих студий и дистрибьюторов, включая «Союзмультфильм», «Ярко», «АСВ», «БАББЛ Студиос», «Платошка», ТПО «РОК» и других.

Российские проекты демонстрируют широкий спектр жанров и художественных решений, характерных для отечественного кинематографа — от признанных хитов до новых ярких брендов, ориентированных на международную аудиторию.

«Российское кино уверенно выходит на глобальный уровень. На стенде в Китае мы покажем не просто анимационные и художественные фильмы, а целую вселенную идей, технологий и смыслов. Наши проекты — это истории, где соединяются традиционные ценности и современный визуальный язык, узнаваемые герои и яркие эмоции. Мы видим, как растёт интерес к российскому контенту в мире, и уверены, что это только начало большого пути», – говорит генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова.

В центре экспозиции новое поколение семейных и детских проектов, объединяющих традиционные ценности и современные визуальные решения. Рядом приключенческие, музыкальные и фэнтезийные картины, демонстрирующие потенциал российской креативной индустрии в цифровой среде.

Особое внимание уделено проектам для подростков и семейного просмотра, а также контенту, использующему новые технологии сторителлинга — от научной фантастики до киберпанка и метавселенных. Для взрослой аудитории представлены исторические, музыкальные и авторские фильмы, подчёркивающие богатство визуальной культуры России.

