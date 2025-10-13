«Чужой» возглавил «Абсолютный топ» хорроров всех времён

В преддверии V Международного фестиваля фильмов ужасов «НСТ Хоррор Фест» киноканал «Настоящее Страшное Телевидение» составил топ самых заметных и популярных хорроров.

Для составления «Абсолютного топа» были изучены и проанализированы подборки, составленные ведущими мировыми и отечественными изданиями: Rotten Tomatoes, IMDb, Paste Magazine, Metacritic, IndieWire, Letterboxd, «Кинопоиск» и «Киномания», а также экспертные и зрительские рейтинги, кассовые сборы. Учитывалось и мнение программной дирекции киноканала «Настоящее Страшное Телевидение». В общей сложности изначальный список включал более 500 фильмов. Далее была применена следующая методика: если фильм занимал сотое место, он получал 1 балл, если первое — 100 баллов. Затем баллы суммировались, и фильмы заново ранжировались в соответствии с полученными результатами.

Первая двадцатка «Абсолютного топа» выглядит так:

«Чужой» (1979);

«Прочь» (2017);

«Ребёнок Розмари» (1968);

«Челюсти» (1975);

«Молчание ягнят» (1991);

«Нечто» (1982);

«Психо» (1960);

«Изгоняющий дьявола» (1973);

«Невеста Франкенштейна» (1935);

«Ночь живых мертвецов» (1968);

«Чужие» (1986);

«Сияние» (1980);

«Носферату, симфония ужаса» (1922);

«Впусти меня» (2008);

«Хэллоуин» (1978);

«Невинные» (1961);

«Глаза без лица» (1960);

«Отвращение» (1965);

«Техасская резня бензопилой» (1974);

«Кабинет доктора Калигари» (1920).

Редакция телеканала «Настоящее Страшное Телевидение» проанализировала полученный топ-100 и выявила следующее:

«Вий» в топе главных

В топ лучших фильмов вошла одна советская картина — «Вий» (1967) режиссёров Георгия Кропачёва и Константина Ершова, снятая по мотивам одноимённой повести Николая Васильевича Гоголя. Фильм стал одним из самых кассовых в год премьеры, собрав в кинотеатрах более 33 миллионов зрителей. Идея экранизации принадлежала директору киностудии «Мосфильм» Ивану Пырьеву. Новаторским в фильме стало изображение нечисти и демонических существ, а значительная часть съёмок проходила в ночное время для создания необходимой атмосферы в кадре.

Больше половины рейтинга — картины XX века

Подавляющее большинство фильмов рейтинга созданы в XX веке. Список лучших фильмов ужасов — пионеры жанра: «Франкенштейн» (1931), «Невеста Франкенштейна» (1935), «Уродцы» (1932), «Человек-невидимка» (1933), «Люди-кошки» (1942), «Вампир» (1932). Часть из них — представители немого кино: «Возница» (1921), «Носферату, симфония ужаса» (1922), «Кинг Конг» (1933), «Кабинет доктора Калигари» (1920). Последний вошёл в первую двадцатку. Эта картина режиссёра Роберта Вине сыграла большую роль в истории фильмов ужасов, а Сергей Эйзенштейн в своей рецензии отмечал, что в ней собраны все тенденции экспрессионизма.

Треть фильмов снята в XXI веке

35% картин созданы после 2000 года, в первую двадцатку попали лишь две: режиссёрский дебют Джордана Пила, психологический триллер «Прочь» (2017), завоевавший «Оскар» за лучший сценарий, и фильм «Впусти меня» (2008) шведского режиссёра Томаса Альфредсона, основанный на одноимённом романе писателя Юна Айвиде Линдквиста, выступившего сценаристом картины.

В рейтинг также вошли и два фильма 2025 года: 40-ю строчку занял экшен-триллер «Грешники» (2025) Райана Куглера, а 50-ю — «Орудия» (2025) Зака Креггера.

В топ-100 — три слэшера

В первую двадцатку вошли три слэшера. Особенность этого поджанра — наличие убийцы, преследующего главных героев. На седьмой строчке расположился «Психо» (1960) Альфреда Хичкока, ставший отправной точкой жанра. 15-е место занял «Хэллоуин» (1978) Джона Карпентера, который при бюджете в 325 тысяч долларов собрал 47 миллионов долларов кассы, став одним из самых коммерчески успешных независимых фильмов в истории. Попала в двадцатку и культовая «Техасская резня бензопилой» (1974) Тоуба Хупера. Картина задала основные каноны жанра и положила начало популярной франшизе.

Продолжения зрители любят больше

Продолжения картин некоторых франшиз оказались популярнее первых частей. Так, «Невеста Франкенштейна» (1935) оказалась на девятом месте рейтинга, при этом «Франкенштейн» (1931) оказался на 31-м месте. Похожая судьба и у «Зловещих мертвецов» (1981): им и вовсе не удалось попасть в рейтинг лучших хорроров, тогда как «Зловещие мертвецы 2» (1987) оказались на 37-й строчке топа.

География ужаса

География хорроров в рейтинге достаточно разнообразна. На 43-м месте в рейтинге расположилась французская картина «Дьяволицы» (1955) режиссёра Анри-Жоржа Клузо, на 54-м месте — итальянская «Суспирия» (1977) режиссёра Дарио Ардженто. Фильм считают одним из ярких представителей джалло — поджанра итальянских фильмов ужасов. 65-ю строчку заняла японская хоррор-драма «Женщина-демон» (1964). На 96-й строчке чехословацкий чёрно-белый «Сжигатель трупов» (1969) Юрая Герца, картина выдвигалась на «Оскар» в 1970-м. На 98-м месте в топе шведский хоррор Ингмара Бергмана «Час волка» (1968) — единственный фильм режиссёра в этом жанре. Попали в рейтинг и южнокорейский триллер «Вопль» (2016), и культовый «Поезд в Пусан» (2016), ставший самым кассовым зомби-хоррором в Южной Корее в год выхода. Рекордсменом по количеству хорроров стали США: в рейтинге 54 американских фильма.