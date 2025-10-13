Начались съемки комедийного детектива «Туман» с Михаилом Пореченковым

Онлайн-кинотеатр KION и студия KIONFILM объявляют о начале съёмок комедийного детектива «Туман» с Михаилом Пореченковым в главной роли.

«Туман» — комедия о капитане полиции Виталии Туманском, одержимом личной местью. Во время покушения на него случайно погибает жена героя, и теперь капитан любой ценой намерен найти виновных. Чтобы сохранить место в полиции, Туманскому приходится заниматься текущими делами. В помощь капитану руководство назначает симпатичную девушку, старшего лейтенанта Суворову и участкового, недавно прибывшего в Москву с Севера. Несовпадающие по характеру герои вынуждены научиться работать вместе, чтобы раскрывать преступления и помочь капитану Туманскому в его личном расследовании.

Один из саундтреков сериала — песня группы «Сектор Газа», которая добавляет комедии особенной атмосферы.

В проекте также снимаются: Азамат Нигманов, Зоя Бербер, Андрей Мерзликин, Андрей Федорцов, и Анна Ардова. Режиссер — Сергей Филатов («Бар «Один звонок», «Урок»), авторы сценария – Олег Мастич, Андрей Шачнев, Антон Ковалевский, Егор Цветков, Владимир Боровой. Эксклюзивная премьера проекта состоится в онлайн-кинотеатре KION

Зоя Бербер, актриса: «Когда прочитала сценарий, улыбалась почти на каждой странице — очень живые диалоги и забавные ситуации. Моя героиня — принципиальная, немного упрямая, с чувством юмора. А в работе серьёзная, но обстоятельства постоянно выводят её в смешные и неожиданные ситуации. Всем нравится, что это не сухой детектив, а история с лёгкостью и иронией, где герои всё время балансируют между делом и комедией».

Андрей Мерзликин, актер: «Мне понравилось, что в «Тумане» детективная история подана с лёгким, ироничным настроением. Мой герой — человек с привычками и странностями, которые в обычной жизни могли бы раздражать, а здесь становятся источником комедии. Это тот случай, когда можно играть серьёзно, а зрителям всё равно будет смешно».

Азамат Нигманов, актер: «Как только я прочел первую серию, мой персонаж мне сразу откликнулся. Актерская интуиция не подвела. Непосредственность персонажа, его чистота, его взгляд на обыкновенные вещи — все это оказалось мне близко, все это со мной тоже происходило. Когда я приехал в Москву в 16 лет, я воспринимал город с призмы со своего опыта, хотя для жителей столицы это могло выглядеть наивно и даже комично. Уже позже, когда меня утвердили в сериал, я прочитал весь сценарий, и сейчас он периодически дорабатывается во время съемок, и мне как артисту это импонирует. Жанр сериала легкий, и его нужно не комиковать, а идти от природы персонажей. Поэтому на площадке возникают живые вещи, инициативы артистов, которые приветствуются режиссером Сергеем Филатовым и авторами сценария. Мы очень стараемся, для меня это жанр редкий, и сама роль — большая удача, потому что в нее можно углубляться, изучать. У персонажа есть арка, он меняется, и мне интересно воплощать это на экране».

Сергей Филатов, режиссер: «Как мне кажется, это история о поиске справедливости в мире, где ее порой так не хватает. Но история эта рассказана в комедийном ключе. Здесь сталкиваются очень забавные персонажи, и создается такой занимательный мир… Я очень люблю этот жанр, и мне интересно себя в нем попробовать. Действие сериала происходит на задворках Москвы, во всяких ее потаенных уголках, поэтому сериал целиком снимается в столице, но локации достаточно разнообразные».