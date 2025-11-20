Российская молодежь стала читать книги по психологии

Книжный сервис Строки к премьере второго сезона сериала «Пингвины моей мамы» от KION решил проанализировать, как молодежь читает книги по психологии. В последние три месяца они на 27% больше читали о психологии, чем тремя месяцами ранее. А самой популярной книгой стало произведение Евы-Марии Цурхорст «Люби себя — не важно, с кем ты».

За последние три месяца 2025 года пользователи от 18 до 25 лет читали и слушали книги по психологии на 27% чаще, чем тремя месяцами ранее. При этом девушки на 44% чаще обращаются к литературе данной категории.

Первое место в рейтинге в последние три месяца (01.08.2025 — 31.11.2025) занимает книга «Люби себя — не важно, с кем ты» Евы-Марии Цурхорст, она сдвинула лидера рейтинга предыдущих двух месяцев «12 правил жизни. Противоядие от хаоса» Джордана Питерсона на второе место. Третью строку рейтинга занимает работа Пола Экмана «Психология лжи. Обмани меня, если сможешь», а замыкают топ-5 «Инструкция к себе» Валентины Паевской и «Рестарт: Как прожить много жизней» Ирины Хакамады.

В топ-10 также вошли «Как перестать беспокоиться и начать жить» Дейла Карнеги, «Внутренняя опора. В любой ситуации возвращайтесь к себе» Анны Бабич, «Вижу вас насквозь. Как «читать» людей» Евгения Спирицы, «Один на один с жизнью. Книга, которая поможет найти смысл» Ильи Латыпова и «Почему мне плохо, когда все вроде хорошо». Реальные причины негативных чувств и как с ними быть» Андерса Хансена.

В мае-июле 2025 года высокие позиции в рейтинге самых читаемых и прослушиваемых книг по психологии среди молодежи занимали книги, обучающие «читать» людей и манипулировать ими, такие как «Темная психология и манипуляции. Нападай и защищайся» Джеймса Скотта и «Вижу вас насквозь. Как “читать” людей» Евгения Спирицы. В августе-сентябре же зумеры обращались к психологической литературе чтобы найти себя, отвлечься от тревожности и найти ответы на беспокоящие их вопросы, касаемо ментального здоровья.

Больше всего книги этой категории читают молодые люди из Москвы и Санкт-Петербурга, а также Краснодарского края, Московской области и республики Татарстан.