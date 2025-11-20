«Робоняня»: робот впервые в российском кинематографе получил роль в кино

Съёмки новой комедии «Робоняня» от создателей семейных хитов «Не одна дома», «На деревню дедушке», «Мой папа — медведь» завершились в Беларуси. История об умной независимой школьнице, которая не хочет поступать по чужим правилам, станет спин-оффом франшизы «Не одна дома». А робот Unitree G1 Basic — первым роботом-актером в отечественном кино.

В главных ролях также сыграют Денис, Елена и Василиса Кукояки — семья блогеров-миллионников, известных своим семейным контентом. Для 8-летней Василисы «Робоняня» станет дебютом в кино. К актерскому составу присоединятся Милана Хаметова, Ольга Тумайкина, Андрей Пынзару и другие. За создание картины отвечают кинокомпания «Киноцех» и Welcome Media.

По сюжету, умная и изобретательная Злата (Ева Смирнова) мечтает попасть на школьный бал и возможно впервые там поцеловаться. Ради этого она хитростью остаётся на каникулы одна дома. Изобретательность Злата унаследовала от родителей (Денис и Елена Кукояк), которые оставляют присматривать за дочерью экспериментального робота с искусственным интеллектом. Попытка перехитрить «няньку» и попасть на бал превращается в приключение, в котором девочка учится ответственности, дружбе и любви.

«Злата — невероятно живой и современный персонаж. Она хулиганка, но с добрым сердцем, она просто не всегда умеет это показать. Мне было интересно исследовать, как через взаимоотношения с роботом, который поначалу кажется ей врагом, она учится быть искренней, заботиться о других и принимать ответственность за свои поступки. Это очень смешная и в то же время глубокая история взросления» — рассказывает Ева Смирнова.

Робот Unitree G1 Basic сыграет в фильме роль робота-няни Нотрикса. Роботы этой и похожих моделей уже становились звездами промо-кампаний и многочисленных видео в соцсетях. Они прыгали с парашютом, участвовали в боях и танцевальных шоу, дирижировали оркестром, инструктировали пассажиров самолета в роли бортпроводников, появлялись на светских мероприятиях и даже выполняли реальные медицинские процедуры под контролем врачей.

«Как правило роль робота в кино достается человеку, создается с помощью графики или возникает в симбиозе графики и игры актера. У нас робот играет сам себя. Это гуманоидная модель, то есть человекоподобная, с бионической структурой суставов и человеческой моторикой — он уже готов к съемкам в фильме. На площадке наш робот выполнял команды режиссера, делал трюки, подружился с актерами и даже предложил пару шуток, которые возможно войдут в финальную версию фильма», — рассказал автор сценария Максим Казанцев.

Активно использует домашнего робота в создании контента и семья блогеров Кукояк. «Для нас это первый большой опыт участия в кино, и мы невероятно рады стать частью такого крутого проекта! В фильме много юмора, ситуаций, знакомых каждой семье, и, конечно, технологии, которые уже стали неотъемлемой частью нашей жизни. Надеемся, зрители увидят в наших героях себя и получат огромное удовольствие», — поделилась семья Кукояк.

Василиса Кукояка сыграет в фильме младшую сестру главной героини. Сопродюсер проекта Давид Манукян (Dava) представил её как новую актрису: «Василиса — это уже не просто талантливая дочь знаменитых родителей, а самостоятельная медиа личность. Ее желание и решение сняться в кино — это новый этап взросления, который семья полностью поддержала. Для меня честь открыть зрителю новую грань её дарования».

«История Златы и робота Нотрикса — метафора того, как мы все учимся общаться друг с другом, находить общий язык и идти на компромиссы. И, конечно, мы надеемся, что у нас получится большое и зрелищное кино с харизматичными героями, за которыми зрителю захочется переживаешь с первых минут», — рассказал режиссёр Максим Максимов.

«Мы видим, как зрители с удовольствием откликаются на добрые семейные истории с юмором и узнаваемыми героями. После успеха “Не одна дома” мы решили продолжить эту киновселенную как вместе с полюбившимися актерами, так и новыми персонажами и неожиданным поворотом. “Робоняня” — это семейная комедия с любимыми блогерами и актёрами, где к истории о приключениях детей добавляется герой, ставший настоящим любимцем соцсетей — робот», — поделился продюсер Андрей Липов.

«”Робоняня” — это проект на стыке жанров: здесь есть и искромётный юмор, и трогательная драма, и элементы фантастики. Мы уверены, что фильм найдёт отклик у самой широкой аудитории, потому что в его центре — универсальные ценности семьи, дружбы и первой любви», — считает продюсер Дмитрий Литвинов.

Интересные факты: