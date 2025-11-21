Оплата публикаций

«За минуту до пробуждения»: выставка работ Владимира Семенского открылась в галерее «Тираж 1/1»

Галерея современного искусства и коллекционного дизайна «Тираж 1/1» представляет персональную выставку работ Владимира Семенского «За минуту до пробуждения».
В пространстве галереи будет представлено 16 произведений, большая часть которых экспонируется впервые.

Владимир Семенский, выпускник Санкт-Петербургской академии художеств, развивает традиции станковой живописи, соединяя классическую композиционную культуру с выразительными возможностями современных материалов.

Работы Семенского погружают зрителя в эмоциональную прозрачность: здесь границы реальности размыты, а смысл рождается не из предметного рисунка, но из тихого движения пятна и цвета. Каждый холст — это момент щемящего ожидания, когда мысли рассеяны, а чувства тревожны и чисты. Взгляд блуждает по поверхности, несмотря на отсутствие привычных ориентиров. Линии и силуэты уступают место ритму и вибрации: пространство картин начинает звучать, втягивая зрителя в сокровенное переживание зыбкости и предвкушения.

Семенский открывает перед нами ту тонкую грань, где воспоминания не отделены от фантазии, а пережитое становится основой для личного диалога с миром. Выставка обращает внимание не столько на изображённое, сколько на пережитое — на ту эмоцию, которая появляется за мгновение до пробуждения.

Художник не столько выступает в роли автора, сколько сам становится зрителем, наблюдающим волнение формы, переживающим чудо встречи с живым миром. Мастер, который только и делает, что всматривается в действительность, находится среди нас, и мы вместе с ним как будто начинаем осознавать эту волю живого начала, чувствовать его присутствие. Семенский обращается непосредственно к потоку жизни и вместе с ним в этот поток входим все мы, каждый из нас.

Произведения Владимира Семенского находятся в частных и корпоративных коллекциях России и зарубежом, в том числе Alberto Sandretti, Luciano Benetton, BAT International, Guthman collection, Mironov Сollection, а также в государственных частных музеях: Художественный музей имени М. Крошицкого, Севастополь, Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Казань, I.A.M.A. San Francisco, МСИ Эрарта, Санкт-Петербург.

