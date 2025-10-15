Российские супергерои: культурный код и потенциал для мирового рынка

Одним из самых ярких событий Российской креативной недели, прошедшей 25–27 сентября в Москве, стала панельная дискуссия, посвященная отечественным супергероям. Деятели киноиндустрии попытались ответить на вопрос, нужны ли нашему зрителю российские Бэтмены и есть ли сверхспособности у персонажей славянского фольклора. Споры, однако, возникли даже на этапе определения терминов.

Участниками импровизированной баталии стали: генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Okko Гавриил Гордеев, писатель-фантаст и сценарист Сергей Лукьяненко, директор по исследованиям компании «Газпром-Медиа Холдинг» Дарья Пугачева, генеральный продюсер «НМГ Студия» Дмитрий Табарчук и продюсер Сергей Нетиевский. Модерировал встречу исполнительный директор журнала «КиноРепортер» Алексей Говорухин.

Российский супергерой — кто он?

Направление разговора задал Алексей Говорухин, сказавший, что интерес аудитории к супергероям объясняется очень просто: любой человек хотел бы обладать сверхспособностями, которые помогут ему в трудную минуту. Однако в каждой стране супергерои свои, и эта разница определяется в первую очередь особенностями культурного кода. Но можно ли назвать супергероями персонажей русских сказок?

Сергей Лукьяненко считает, что нет. По его мнению, супергерои — это люди со сверхспособностями, которые обычный человек не может получить путем тренировок или самосовершенствования. Нужно «вмешательство» высоких технологий. Что, например, и произошло с Ихтиандром, которому хирург-виртуоз вшил жабры акулы. Поэтому Ихтиандр — супергерой. А подводник, ныряющий на дно моря, — нет. Однако подражать хочется именно подводнику, потому что он ведет себя как герой, а сверхспособности супергероя воспринимаешь как данность — и на него не равняешься.

Что же касается сказочных персонажей, то они к супергероям, по мнению Лукьяненко, никакого отношения не имеют. Ведь они получили свои силы без помощи технологий.

Гавриил Гордеев, наоборот, считает, что технологичное происхождение сверхсил не является принципиальным и герои российских сказок вполне могут быть причислены к супергероям. Правда, отличие от персонажей американских комиксов у них есть. Дело в том, что комиксы начали активно развиваться именно в трудные времена, когда люди хотели думать, что Бэтмен или Человек-паук решит все их проблемы и спасет Землю. Таким был запрос общества. Наши же супергерои, которые корнями уходят в фольклор и язычество, способны справиться с нечистью с помощью своего духа и физической силы. Да, иногда они пользуются волшебными артефактами, но и их они получают чаще всего благодаря смекалке, доброте, готовности приносить себя в жертву и т. д. И в этом особенности российских супергероев.

Какого героя ждет российский зритель?

Дарья Пугачева, команда которой проводила глубинное исследование зрительских предпочтений на тему «Образы героев в кино и сериалов», поделилась интересными данными. Оказывается, современная российская аудитория хочет видеть на экране именно отечественных героев. То есть сегодня произошел разворот от голливудских персонажей в сторону российских.

Другой не менее важный запрос — это запрос на справедливость. Не важно, с каким жанром сталкивается зритель — с военной драмой или с комедией, ему нужно, чтобы несправедливость была искоренена. Герой при этом далеко не всегда должен быть идеальным: он даже может стать им поневоле — так в нем проще узнать друзей, родственников, начальника и самого себя.

Что касается запроса на так называемого «большого героя», то он тоже есть. В данном случае мы имеем дело со значимой личностью, которая формирует народную идентичность: это может быть спортсмен, политик (в том числе региональный), крупный деятель в разных сферах… Но он всегда патриот и всегда берет на себя миссию менять мир к лучшему.

Если же говорить о развлекательном жанре, то в нем сильнее всего востребованы такие архетипы, как «Везунчик» (он встречается практически во всех сказках) и «Перевоспитанный». Последний очень часто встречался в советском кино, но там он имел непосредственное отношение к труду (то есть герой изначально вел себя как лодырь и тунеядец, но потом перевоспитывался и становился ударником производства). Сейчас этот типаж существует в связке с положением в обществе и богатством (недаром так популярны фильмы и сериалы о зарвавшихся мажорах, которые в ходе сюжета осознали свое поведение и раскаялись).

И, конечно, огромный запрос на сильных героинь. Здесь тоже ощутима традиция советского кино (а не только западного): уже тогда женщина в кадре переставала быть «сервисным» персонажем, а становилась в центр сюжета. При этом она, безусловно, мягче персонажей-мужчин, и вот это сочетание силы и мягкости — то, что нас всех завораживает в кино, и то, чего мы ждем от наших современниц в реальной жизни.

Нужно ли российским супергероям покорять мир?

По мнению Дмитрия Табарчука, если российские продюсеры, снимающие фильмы про супергероев, поставят себе цель выйти на международный рынок, им поневоле придется конкурировать с такими мировыми гигантами, как Marvel, Disney и т. д. Но дело в том, что в советской традиции были совершенно другие персонажи (неуловимые мстители, Глеб Жеглов, гардемарины и т. д.). Суперсилой обладал только Ихтиандр. А культура комиксов у нас начала приживаться не так давно, лет 10-15 назад, так что, возможно, она и не наша. Советская идеология делала героями обычных людей: у нас даже новые сказки после Бажова появлялись крайне редко. Поэтому нам до сих пор интереснее персонажи, связанные с реальной жизнью. И именно в этом направлении нам и нужно идти: к примеру, «Слово пацана» очень активно смотрели через торренты за рубежом. Это значит, что герои сериала понятны и там тоже.

А вот Гавриил Гордеев считает, что вопрос конкуренции с мировым кинематографом сейчас для нас не актуален. Важнее развивать свое — и укрепляться на внутреннем рынке. А при выходе на рынок внешний надо точно понимать, куда именно ты выходишь. Потому что сотрудничество с Китаем — это одно, с Индией — другое, с арабскими странами — третье. С Китаем нас связывает похожее представление о драме, особенно исторической, поэтому мы можем делать совместные фильмы (плюс у нас много общих исторических событий). А с арабами у нас схожий юмористический код, наши шутки для них понятны, так что в этом случае упор нужно делать на комедийный контент.

Важно и то, что фильмы о супергероях требуют больших объемов компьютерной графики, а это увеличивает бюджет. К тому же в плане финансирования соперничать с Голливудом нелегко. К примеру, в этом году на Netflix вышел мультсериал «Аркейн». Его бюджет в переводе на российские рубли — 20 млрд. Для нас же 20 млрд — это бюджет всей анимационной отрасли за два года (за год уж точно). Но стоит ли унывать? Гордеев уверен, что нет. В качестве примера он приводит музыкальную отрасль: каждый год лейблы тратят огромные деньги на раскрутку своих треков. А потом появляется какой-нибудь «Бонд с кнопкой» — и песню «Кухня» слушает вся страна. В кино то же самое: настоящий хит всегда найдет дорогу к своему зрителю.