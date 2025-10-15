Эдгард Запашный: «Орден дали – орден забрали, почему то же самое не делать в культуре»

Народный артист России Эдгард Запашный встретился с финалистами Всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться!-2025». Он рассказал о передаче опыта в творческой сфере, главных качествах наставников и поделился мнением об артистах, удостоенных высоких государственных наград.

Просветительская встреча прошла в формате лекции на тему лидерства и традиционных ценностей. Генеральный директор Большого Московского государственного цирка рассказал о воспитании талантливой молодёжи, сохранении преемственности в искусстве, а также о роли и качествах учителя в развитии на творческом пути. По его мнению, наставник должен быть не только профессионалом, но и мудрым человеком.

«Великие спортсмены в большинстве случаев не могут передать профессионализм, мудрости им не хватает. Иногда люди с меньшей квалификацией подготавливают чемпионов лучше, чем сами чемпионы, когда берутся за подготовку», — сказал он.

Помимо этого, Эдгард Запашный заявил, что задача наставника — помочь молодому человеку понять свои желания и вовремя осознать трудности, с которыми можно столкнуться на пути к достижению мечты.

«У нас выпускается 20 цирковых режиссёров в год. Из них по-настоящему в профессии остаются один или два человека. Потому что не всем дано, потому что всегда есть лучше, чем ты. Почему-то все думают, что способны быть Безруковыми, Машковыми, Меньшиковыми, что все будут такие востребованные, талантливые, высокооплачиваемые. Очень важно раскрыть в творческом человеке способность признавать свою неправоту, отсутствие своего таланта», — считает Эдгард Запашный.

Рассуждая об индивидуальной траектории развития, Народный артист России подчеркнул, что дипломы о высшем профессиональном образовании, трудолюбие и высокий уровень компетентности не гарантируют успеха в творческой самореализации.

«Нет законов, которые будут работать для всех. Вот как Кологривый сейчас бьёт себя, говорит, что он самый талантливый актёр в России. Это раздражает многих. Но это и работает. Другого, может быть, и зарыли бы в последнюю страницу эпизодов каждого фильма. А в его случае работает. Парень идёт буром, прёт», — добавил он.

Эдгард Запашный затронул тему дискредитации понятия культура, упомянув артистов, ранее удостоенных высоких государственных наград и впоследствии предавших интересы этой страны. По мнению члена Совета при Президенте России по культуре, такие прецеденты могут стать источником манипуляций в будущем.

«Когда Лайма Вайкуле говорит, что русских надо уничтожать, у меня в голове не сходится, почему она до сих пор награждена Орденом Дружбы, который когда-то получала из рук Президента, ведь кто-то этим будет манипулировать. Если Пугачёва говорит, что в России остались одни идиоты тупые и люди второго сорта, ну какая она народная артистка? Может быть, у неё психические заболевания какие-то появились, значит, надо лишить человека этого звания. Мне в какой-то степени уже и не хочется, чтобы писали «Народные артисты России» — и понеслась… Пугачёва, Лайма Вайкуле, Запашный. Мне стыдно с ними стоять в одном ряду. Орден дали — орден забрали, и практика такая есть. С генералов погоны срывают, и это до сих пор существует, почему то же самое нам не делать в культуре?» — добавил он.

Лекция Эдгарда Запашного завершилась серией вопросов и ответов от участников конкурса, который объединяет представителей различных профессий — от шахтёров до концертмейстеров и врачей. Понимание особенностей наставничества в сфере культуры позволит финалистам разрабатывать индивидуальные подходы в работе с творческой молодёжью.

Акцент образовательной программы финала конкурса сделан на смыслах и мировоззренческих установках, которые должны быть сформированы у наставников и переданы молодёжи. На лекциях и мастер-классах наставники получают новые компетенции в сфере публичных выступлений, организации общественных мероприятий и информационных технологий. Директор Роспатриотцентра Росмолодёжи Елена Беликова подчеркнула, что эти умения необходимы для воспитания будущих поколений в ключе традиционных ценностей нашей страны.

«Сегодня финалисты конкурса «Быть, а не казаться!» — люди, формирующие культуру, в том числе информационную культуру. Когда в нашем обществе растёт количество людей, имеющих непосредственное отношение к защите Родины, искажение исторических фактов и умалчивание вопросов гибридной войны сродни преступлению. Сегодня один из краеугольных вопросов патриотического воспитания молодёжи — формирование культурной среды, в которой нет места оправданию государственной измене, преступлений нацистов или пропагандистов западных ценностей», — сказала Елена Беликова.