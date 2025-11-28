Оплата публикаций

«Равиоли Оли»: в сети представили трейлер новой истории с Ольгой Бузовой

Равиоли Оли - Ольга Бузова
Фото: пресс-служба ТНТ

Кинокомпании «МайВэйСтудия» и «Наше кино» при участии ТНТ представляют трейлер новой романтической комедии «Равиоли Оли» — истории о том, что за глянцем славы и светом софитов всегда прячется простое человеческое счастье.

Лика Бланк, генеральный продюсер фильма: «Для нас “Равиоли Оли” — важный жанровый проект. Мы давно хотели сделать большую романтическую комедию, которая объединяет лёгкость, самоиронию и современную женскую историю. В центре сюжета — Ольга Бузова, артистка с огромной аудиторией и редким умением быть настоящей. Для нее это дебютная главная роль, и она справилась с задачей превосходно.

Мы создали фильм, который одинаково работает и как идеальное свидание перед Днём всех влюблённых, и как самобытная история о том, как выбрать себя — даже когда вокруг слишком много красивых обещаний».

Проект стал новым карьерным вызовом для Ольги Бузовой: картина стала первой в фильмографии знаменитой телеведущей, где та исполнила главную роль. В фильме также приняли участие Владимир Яглыч, Вольфганг Черни, Максим Лагашкин, Ева Смирнова, Марина Федункив, Эвелина Блёданс, Анна Рытова и другие.

Ольга Бузова, исполнительница главной роли: «Мне в жизни не раз приходилось падать, но я всегда находила в себе силы встать и идти дальше. Съемки “Равиоли Оли” стали для меня тем самым кино, которое я ждала. Я будто заново прожила свою историю, только на этот раз с идеальным сценарием и счастливым финалом. Надеюсь, зрители, которые, как и я, ищут свою любовь и иногда ошибаются, увидят в этом фильме отражение себя и поймут, что счастье не случается “просто так” — его нужно готовить своими руками, как те самые равиоли».

«Равиоли Оли» напоминает о том, что дом — это не место, а люди, с которыми хочется смеяться до слёз и лепить пельмени по ночам. Это трогательная и смешная история показывает, что даже у звёзд нет инструкции к жизни: они тоже ошибаются, падают и влюбляются не в тех, но всё же находят свой счастливый финал.

Режиссер фильма – Андрей Никифоров, он также выступил еще и одним из сценаристов картины. Над сценарием работали Роман Иванов, Ольга Малышева, Никита Панков и Дмитрий Казначеев. Генеральные продюсеры будущей премьеры – Лика Бланк, Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Марина Разумова, Борис Ханчалян, Сергей Косинский.

