Телебашня в Астрахани заиграла новыми красками

телебашня в астрахани в цветах российского флага
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

28 октября в Астрахани торжественно включили модернизированную архитектурно-художественную подсветку телебашни. Символическую кнопку запуска нажали губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и первый заместитель генерального директора РТРС Алексей Попов. 180-метровую башню украсили 8367 светильников, четыре прожектора и медиафасад на уровне 72-88 метров.

«Мы продолжаем благоустройство города. Подсветка ключевых зданий, улиц — один из приоритетов этой работы. Иллюминация телебашни создаст особое настроение для наших жителей и гостей города», – отметил Игорь Бабушкин.

Как подчеркнул Алексей Попов, модернизация архитектурно-художественной подсветки телевизионной башни на улице Ляхова — подарок для астраханцев в преддверии 100-летия регулярного радиовещания в регионе, которое будет отмечаться в следующем году.

Обновленная подсветка – одна из самых передовых в сети РТРС. На световое панно можно выводить различные визуальные материалы. Для управления освещением используется российское программное обеспечение. Подсветку будут включать в выходные, праздники и иные значимые даты.

Построенная в 1961 году телебашня транслирует 20 цифровых телеканалов и семь FM-радиостанций и укоренилась как знаковая городская достопримечательность. Предыдущая подсветка башни была установлена в 2011 году, стала второй в России после санкт-петербургской и завершила работу в 2020 году. Новое оборудование было смонтировано в августе-сентябре этого года.

