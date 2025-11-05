Москва наполняется искусством

Оплата публикаций

Степан Краснов. Московский Дом книги Преображенский
Степан Краснов. Московский Дом книги "Преображенский"

Десять победителей проекта «Контуры культуры», организованного Московским продюсерским центром, внесли кардинальные изменения в облик восьми знаковых мест Москвы, украсив их более чем 1500 квадратными метрами живописных работ. Новое дыхание получили Культурный центр «Москвич», Центр культуры и искусств «Щукино», спортивная зона ВДНХ и пять магазинов «Московского дома книги». Художники впервые в рамках проекта работали не только с внутренним пространством, но и с витринами, превратив их в элементы уличного искусства.

Никита Ходак. Центр истории современной музыки
Никита Ходак. Центр истории современной музыки
Андрей Люблинский. Дом Технической книги
Андрей Люблинский. Дом Технической книги

Для осуществления столь масштабных замыслов было использовано около 5000 метров скотча, свыше 550 баллончиков краски и более 170 литров краски. На создание каждой росписи уходило в среднем около трех недель интенсивной работы. Так, Кирилл Ашастин в Центре культуры и искусств «Щукино» соединил ландшафт района с интерьером здания, изобразив древесные стволы, прорастающие в помещение и взаимодействующие с зеркалами. Никита Ходак в «Центре истории современной музыки» создал абстрактное произведение, сочетающее граффити и реализм, символизирующее движение вперед. Van Gee и Дмитрий Ламонов в Культурном центре «Москвич» расписали около 350 кв.м, создав геометрический «Черновик» и шрифтовую композицию «Лабиринты Культуры» в монохромной гамме. Максим Еремин на ВДНХ представил роспись «Эстафета жизни», выполненную в акварельной стилистике и отражающую силу духа и передачу опыта.

Максим Еремин. Ландшафтный парк ВДНХ
Максим Еремин. Ландшафтный парк ВДНХ
Кирилл Ашастин. ЦКИ Щукино
Кирилл Ашастин. ЦКИ «Щукино»

В этом сезоне проект «Контуры культуры» расширил свои границы, оформив витрины книжных магазинов и сделав искусство частью городской жизни. Андрей Люблинский в «Доме Технической книги» создал ритмичную черно-белую композицию, гармонирующую с архитектурой. Степан Краснов в «Доме Книги на Преображенке» использовал поп-арт и граффити, изобразив тексты и персонажей из комиксов. Полина Гаврилова в «Доме книги на Ленинском» создала коллажи, вдохновленные альманахом «Чукоккала», объединив античные мотивы, конструктивизм и цифровую графику.

«Дом Книги в Камергерском», самое старое место проекта, преобразился благодаря Евгению Чесу, который создал «Абстрактный урбанизм», соединив стрит-арт и книжную атмосферу.

Коллектив ЦЕХ создал для «Дома книги на Соколе» «Цикличность», построив роспись на геометрических формах, напоминающих перелистывание страниц, течение времени и смену эпох. Художники оформили и стены, и витрины магазина, создав единый визуальный образ.

Полина Гаврилова. Дом книги на Ленинском
Полина Гаврилова. Дом книги на Ленинском
Van Gee. КЦ Москвич
Van Gee. КЦ «Москвич»

«Четвертый сезон арт-проекта «Контуры Культуры» стал для нас настоящим вызовом. Новые по статусу и позиционированию площадки, их подчас непростые технические особенности требовали как организационного, так и художественного мастерства. Благодаря новым форматам учреждений – только что вышедший из реставрации исторический Культурный центр «Москвич», одно из зданий ландшафтного парка ВДНХ и сеть магазинов «Московского дома книги» – в этом сезоне мы уделили особое внимание важности диалога истории и современности, а также многообразию стилей современных художников. Гармоничное сочетание направлений с интерьером и миссией учреждений позволило показать привычные классические здания в новом свете. Хочется верить, что у каждого жителя или туриста скоро появятся свои любимые точки «Контуров Культуры» на карте Москвы, способствующие объединению, встречам и стремлению проводить больше времени в общественных культурных пространствах столицы», — рассказала Юлия Юрченко, арт-директор Московского продюсерского центра, куратор проекта «Контуры Культуры».

Евгений Чес. МДК Камергерский
Евгений Чес. МДК «Камергерский»

Масштаб проекта «Контуры Культуры» Московского продюсерского центра выходит на новый уровень, превращая городскую среду в художественную галерею, где искусство наполняет привычные пространства исторических зданий и современных культурных центров новыми смыслами. Проект меняет визуальный облик Москвы и создает для гостей и жителей уникальную среду, где каждый может встретиться с искусством и стать частью большого культурного кода столицы.

Фото предоставлены пресс-службой Московского продюсерского центра

