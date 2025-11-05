Москва наполняется искусством

Десять победителей проекта «Контуры культуры», организованного Московским продюсерским центром, внесли кардинальные изменения в облик восьми знаковых мест Москвы, украсив их более чем 1500 квадратными метрами живописных работ. Новое дыхание получили Культурный центр «Москвич», Центр культуры и искусств «Щукино», спортивная зона ВДНХ и пять магазинов «Московского дома книги». Художники впервые в рамках проекта работали не только с внутренним пространством, но и с витринами, превратив их в элементы уличного искусства.

Для осуществления столь масштабных замыслов было использовано около 5000 метров скотча, свыше 550 баллончиков краски и более 170 литров краски. На создание каждой росписи уходило в среднем около трех недель интенсивной работы. Так, Кирилл Ашастин в Центре культуры и искусств «Щукино» соединил ландшафт района с интерьером здания, изобразив древесные стволы, прорастающие в помещение и взаимодействующие с зеркалами. Никита Ходак в «Центре истории современной музыки» создал абстрактное произведение, сочетающее граффити и реализм, символизирующее движение вперед. Van Gee и Дмитрий Ламонов в Культурном центре «Москвич» расписали около 350 кв.м, создав геометрический «Черновик» и шрифтовую композицию «Лабиринты Культуры» в монохромной гамме. Максим Еремин на ВДНХ представил роспись «Эстафета жизни», выполненную в акварельной стилистике и отражающую силу духа и передачу опыта.

В этом сезоне проект «Контуры культуры» расширил свои границы, оформив витрины книжных магазинов и сделав искусство частью городской жизни. Андрей Люблинский в «Доме Технической книги» создал ритмичную черно-белую композицию, гармонирующую с архитектурой. Степан Краснов в «Доме Книги на Преображенке» использовал поп-арт и граффити, изобразив тексты и персонажей из комиксов. Полина Гаврилова в «Доме книги на Ленинском» создала коллажи, вдохновленные альманахом «Чукоккала», объединив античные мотивы, конструктивизм и цифровую графику.

«Дом Книги в Камергерском», самое старое место проекта, преобразился благодаря Евгению Чесу, который создал «Абстрактный урбанизм», соединив стрит-арт и книжную атмосферу.

Коллектив ЦЕХ создал для «Дома книги на Соколе» «Цикличность», построив роспись на геометрических формах, напоминающих перелистывание страниц, течение времени и смену эпох. Художники оформили и стены, и витрины магазина, создав единый визуальный образ.

«Четвертый сезон арт-проекта «Контуры Культуры» стал для нас настоящим вызовом. Новые по статусу и позиционированию площадки, их подчас непростые технические особенности требовали как организационного, так и художественного мастерства. Благодаря новым форматам учреждений – только что вышедший из реставрации исторический Культурный центр «Москвич», одно из зданий ландшафтного парка ВДНХ и сеть магазинов «Московского дома книги» – в этом сезоне мы уделили особое внимание важности диалога истории и современности, а также многообразию стилей современных художников. Гармоничное сочетание направлений с интерьером и миссией учреждений позволило показать привычные классические здания в новом свете. Хочется верить, что у каждого жителя или туриста скоро появятся свои любимые точки «Контуров Культуры» на карте Москвы, способствующие объединению, встречам и стремлению проводить больше времени в общественных культурных пространствах столицы», — рассказала Юлия Юрченко, арт-директор Московского продюсерского центра, куратор проекта «Контуры Культуры».

Масштаб проекта «Контуры Культуры» Московского продюсерского центра выходит на новый уровень, превращая городскую среду в художественную галерею, где искусство наполняет привычные пространства исторических зданий и современных культурных центров новыми смыслами. Проект меняет визуальный облик Москвы и создает для гостей и жителей уникальную среду, где каждый может встретиться с искусством и стать частью большого культурного кода столицы.

Фото предоставлены пресс-службой Московского продюсерского центра