Завершился V Всероссийский кейс-чемпионат по бизнес-решениям в менеджменте

московский политех

В Московском Политехе состоялся финал V Всероссийского кейс-чемпионата по бизнес-решениям в менеджменте. Участие в финальном этапе приняли более 100 участников из школ и колледжей со всей России.

За время чемпионата участники прошли хорошую школу по решению конкретных бизнес-задач. Ребятам необходимо было решить кейсы, подготовленные крупными российскими компаниями. Затем команды презентовали видеовизитки, свои кейсы, отвечали на вопросы жюри, проводили дебаты и брейн-ринг. В финале, участникам и победителям вручили не только победные грамоты, но и небольшие спонсорские подарки от партнера Московского Политеха, ErichKrause.

Участие в кейс-чемпионате – это возможность развить креативность и критическое мышление, получить навыки командной работы, попробовать себя в роли предпринимателя, решая реальные бизнес-задачи. Также это шанс представить собственный бизнес-проект и получить оценку профессионалов из индустрии.

Ниже мы публикуем отзывы участников:

ГБОУ школа 2086

«Второй год подряд приходим на данное мероприятие с командой, все очень нравится. Рады, что можем рассказать о нашем проекте сверстникам и профессиональному жюри. Организация на высшем уровне!»

ГБОУ школа 1474

«С ребятами впервые на подобном мероприятии. Мы давно увлекаемся темой экономики и менеджмента, прекрасно, что можем поделится нашей работой и идеями. Классно, что есть время на кофе-брейк, зона хорошо организована. Много единомышленников и творческих идей, каждый кейс интересный. День точно проведен не зря!»

Школа №429 «Соколиная гора»

«Не первый год приходим в Московский Политех на кейс-чемпионат. С ребятами нравится разрабатывать идеи, концепцию, проводить анализ и в последующем рассказывать другим школьникам и студентам. Чувствуется, что мысли нашей команды услышаны. Зарядились положительной энергетикой и вдохновились на новые проекты.»

Фото предоствлено пресс-службой

