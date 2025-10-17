«Русское Радио» стало первой радиостанцией, получившей орден Почета

Коллектив «Русского Радио» награжден орденом Почета за вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу. Об этом объявили 16 октября на пресс-конференции в ТАСС, посвященной 30-летию радиостанции.

«Русское Радио» стало первой российской радиостанцией, удостоенной такой награды. Она вручается за высокие достижения и заслуги перед государством и обществом.

«За 30 лет мы собрали множество профессиональных наград – «Знак качества», «Овация», EFFIE, «Радиомания» и другие, – и даже два рекорда Гиннеса. Но вручение коллективу «Русского Радио» ордена Почета – самый главный знак признания для нас, – сказала генеральный директор «Русской Медиагруппы» Любовь Маляревская. – Сегодня «Русское Радио» слушают около 24 миллионов человек ежемесячно в FM-диапазоне и миллионы слушателей онлайн. Наш сигнал ловят более чем в 3000 городах России, а также в Беларуси, Казахстане, Абхазии, Армении, на Кипре и в Приднестровье».

Председатель Совета директоров, президент «Русской Медиагруппы» Сергей Бунин подчеркнул: «Для нас особенной частью работы, которую мы делаем по велению сердца, является поддержка тех, кто находится на передовой, обеспечивает мир и благополучие для нас с вами. Особенно в этот непростой период людям важно чувствовать тепло и заботу. И мы стараемся доступными для нас средствами поддерживать силу духа наших защитников. Я хочу поблагодарить артистов, которые принимают участие в наших мероприятиях, за их активную гражданскую позицию. Они делают это бескорыстно – и это дорогого строит. И орден Почета мы разделяем с этими исполнителями».

В пресс-конференции также приняли участие певец, композитор, народный артист России Дмитрий Маликов, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, заслуженный артист России Денис Майданов, певица, ведущая программы «Дембельский альбом» на «Русском Радио» Анна Семенович, солистка группы Artik & Asti Seville, директор по внешним коммуникациям «Почты России» Екатерина Куманина и ведущий «Русского Радио» Дмитрий Оленин.

Музыкальный продюсер, основатель группы «Земляне» Владимир Киселев поздравил коллектив «Русского Радио» с присуждением ордена Почета в видеообращении. Он отметил, что социальная и патриотическая повестки играют огромную роль в истории радиостанции и поддерживающих ее артистов. И отдельно отметил всероссийские проекты «Русской Медиагруппы», в рамках которых звезды эстрады выступают перед военнослужащими в госпиталях, рабочими в цехах, поддерживая их моральный дух силой музыки.

Так же, на пресс-конференции представили юбилейный почтовый конверт с изображением ордена Почета и праздничные открытки с личными поздравлениями ведущих «Русского Радио». Как рассказала директор по внешним коммуникациям «Почты России» Екатерина Куманина, 1 миллион уникальных почтовых конвертов скоро отправятся в отделения «Почты России», такой конверт можно будет купить во всей почтовой сети по всей стране.

В рамках торжественной церемонии гашения спикеры поставили свои подписи на конвертах и оттиски сувенирного штемпеля, специально изготовленного с актуальной датой гашения – 16 октября 2025 года.

Ведущий «Русского Радио» Дмитрий Оленин рассказал о проекте радиостанции в честь 30-летия – «Радиопочта». Возрождая душевную ламповую традицию бумажных писем, с 20 октября 2025 года можно будет направлять в адрес студии рукописные поздравления с юбилеем. Авторов самых креативных поздравлений будет ждать обратное письмо, написанное от руки одним из звездных ведущих «Русского Радио» на эксклюзивной праздничной открытке в сувенирном конверте.

«“Русское Радио” – это народное радио, его слушает весь народ во всех городах. И если песни артиста нравятся слушателям – это показатель популярности. Огромное значение имеет и премия “Золотой Граммофон”. Я очень люблю приходить на эфиры – там всегда царит лучезарная обстановка, всегда есть обратная связь, можно посоветоваться по поводу новой песни. Я хочу сказать за это “большое спасибо” от лица артистов. И я очень рад быть приобщенным к сегодняшнему событию, 30-летию “Русского Радио”», – сказал народный артист России, 14-кратный обладатель премии «Золотой Граммофон» Дмитрий Маликов.

Также станция презентовала ИИ-рекламу Юбилейного шоу и 30-й Церемонии вручения национальной музыкальной Премии «Золотой Граммофон», которые состоятся в «ВТБ Арене» 30 и 31 октября. Впервые в истории российского шоу-бизнеса создатели креативов отказались от традиционной фотосъемки звезд. Образы артистов, такие, какими зритель знает их сегодня, и какими они были, получая свой первый «Золотой Граммофон», сгенерированы нейросетью. В результате получилась яркая, душевная, атмосферная рекламная кампания, демонстрирующая возможности современных технологий и приверженность «Русского Радио» цифровым преобразованиям. В ближайшее время ролики появятся на крупнейших медиафасадах столицы.