BTS, кимчи, дорамы — что привлекает россиян в культуре Южной Кореи

Музыкальный сервис Звук и онлайн-ритейлер Самокат провели совместное исследование и выяснили, что 35% россиян интересуются корейской культурой. Чаще всего респондентов привлекает еда – 47%. В топ популярных категорий также вошли музыка (36%), кинематограф (22%), мода и косметика (17%), а еще язык и традиции (17%). Опрос приурочен к запуску совместной тематической подборки музыки и товаров в k-pop эстетике в сервисах из подписки СберПрайм.

Для большинства фанатов k-pop (37%) проводником в корейскую культуру стали друзья. Многие познакомились с Южной Кореей благодаря кино (22%) и литературе (19%). Другие прониклись этим направлением через еду (9%), музыку (6%) и моду (4%).

Больше половины поклонников музыкального жанра (68%) ходят в рестораны корейской кухни и заказывают традиционную еду на дом. Самыми популярными блюдами стали жареная курица по-корейски (50%) и рамен (40%). Не отстают кимчи (29%), пибимпап – рис с овощами и мясом – (23%) и токпокки (16%).

Многие россияне, вне зависимости от музыкальных предпочтений делают выбор в пользу корейской кухни. Самый популярный продукт – кимчи: деликатес нравится 52% опрошенных. Среди любимых блюд респонденты также отмечают курицу по-корейски (39%), рамен (35%), токпокки (34%) и корндоги (21%). А среди продуктов для заказа на дом россияне выбирают соусы (40%), лапшу быстрого приготовления (33%), рисовую муку (30%), морскую капусту (19%) и рисовые токпокки (12%). Кроме того, в топ позиций вошли чипсы и бабл-ти, моти и мороженое – их выбирают 10% респондентов. 64% иногда покупали бы корейские продукты, если бы их появилось больше в магазинах и сервисах доставки.

В музыке российские фанаты отдают предпочтение корейским бойз-бэндам. Популярностью пользуются BTS – их выбрали 39% респондентов. Также в топе – TXT (16%), Stray Kids (14%), Seventeen (9%) и ENHYPEN (8%). Из множества айдолов слушателям большего всего нравятся артисты из BTS – Джонгук (16%), Ви (12%) и Чимин (11%). Концерт этой группы хотят увидеть в России 32% опрошенных. Среди герлз-бэндов лидирует BLACKPINK: любимыми айдолами стали солистки Дженни (11%) и Лиса (7%). Нейтральную позицию заняли 16% поклонников корейской культуры – никого не выделяют в любимчики.

Более трети фанатов (39%) ждут выступлений BLACKPINK, TXT и Stray Kids в России.

Южнокорейский кинематограф также увлекает российских поклонников: треть (34%) опрошенных иногда смотрит корейские сериалы. Еще у 23% есть любимые дорамы, а 17% включает их на фоне дома, в дороге или на работе. Почти половине респондентов (47%) нравится визуал, атмосфера и стиль сериалов. Про красивых актеров и актрис говорят 16%, музыку выделяют 14%. Интересно, что корейские сериалы смотрят и те, кто в целом не считает себя фанатом культуры этой страны — таких среди опрошенных оказалось 14%.

Отправиться в путешествие по Южной Корее хотят 40% россиян. Респонденты, которые уже планируют поездку (9%), отметили, что их интересуют прогулки на природе (24%), местная еда (22%), концерт любимой группы (17%) и шоппинг (8%).