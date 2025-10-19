Sadriil: «Моя музыка – это последняя попытка услышать ответ в мире, где царит безмолвие»

Гитарист и композитор Sadriil выпустил новый инструментальный трек «Pray». Композиция, выдержанная в жанре электронной музыки, доказывает: чтобы рассказать историю, слова не нужны.

Sadriil – артист, для которого музыка больше, чем просто звук. Он одинаково свободно работает с электронной основой и живыми инструментами, создавая с их помощью единую музыкальную вселенную. В его треках синтезаторы и биты соседствуют с электрогитарой, находя баланс между цифровой мощью и живой эмоциональностью.

По случаю премьеры трека мы задали Sadriil несколько вопросов о «Pray», рождении музыки и творческих экспериментах.

– Поздравляем с выходом новой композиции! Расскажите, о чем она для вас?

– Для меня «Pray» – это особенный трек. Он показывает, как могут соединиться самые контрастные явления, чтобы создать новый, цельный мир. Я воспринимаю его как молитву, рожденную из безнадёжности. Когда слова теряют силу, а сердце тонет в тишине, остаётся только шёпот в пустоту. Это звук внутренней борьбы, обращение к тому, чего, возможно, уже нет — к вере, к свету, к спасению. В каждой ноте – отчаяние, в каждом дыхании – просьба о чуде. Это не просто музыка, это будто последняя попытка услышать ответ в мире, где царит безмолвие.

– Вы очень точно описали настроение. А за счёт каких инструментов вам удалось его достичь?

– Всё начинается с ханга – его мягкий, медитативный тембр задаёт то самое ощущение молитвы, погружённости в себя. Но во второй части композиция резко меняется: появляются электронные атональные звуки, собранные в жёсткую ритмическую конструкцию. И следом врывается электрогитара – она вносит в музыку нерв, роковую мощь и остроту, выводя напряжение на совершенно новый уровень.

– Как вы пришли к решению комбинировать столь разные по настроению и звучанию инструменты, как ханг, электроника и электрогитара? Что вас вдохновляет на такие смелые эксперименты?

– То, что на первый взгляд кажется несовместимым – сакральная глубина ханга, холодная энергия атональной электроники и жёсткость электрогитары, как видите, прекрасно сочетается. Главное – не бояться риска. Самые интересные истории никогда не рассказываются в одной тональности. Вспомните, например, биографии известных музыкантов: в них есть и кризисы, точки, из которых, казалось бы, нет выхода, и мощные взлёты, и тихое, медитативное развитие. Если вся наша жизнь сплетается из таких контрастных эпизодов, разве музыка должна быть иной? Жизнь, чувства, эмоции, накал страстей – именно они и вдохновляют меня на творческие эксперименты.

– Вы сами пишете музыку, исполняете её и играете диджей-сеты в стиле рок. Как Вы всё успеваете? Есть ли личные ритуалы, которые помогают войти в «поток», в творческое состояние?

– Мне сложно ответить на этот вопрос. Я просто живу в такой парадигме, где не могу не писать музыку и не исполнять её во всех возможных проявлениях. Чтобы войти в творческое состояние, мне достаточно остаться одному дома и взять в руки инструмент. Обычно я сначала настраиваю звук, отрабатываю несколько привычных нот, а дальше руки сами начинают что-то наигрывать. Самое важное – не мешать себе, не останавливать этот поток.

– Как считаете, Ваши треки позволяют донести какие-то мысли до слушателей? Они могут вдохновлять?

– Мне очень хочется верить, что да, и кажется, чаще всего это получается. Моя цель – не просто развлекать, а создавать глубокие впечатления и эмоции, которые останутся с человеком надолго. Я стремлюсь создать уникальные музыкальные ландшафты, которые будут резонировать с каждым слушателем, вызывая у них вдохновение и желание двигаться вперед. Мои треки призваны давать энергию. Они могут стать идеальным саундтреком для интенсивной тренировки, спонтанного танца или долгой поездки по живописным местам.