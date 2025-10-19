RAM ака Грязный Рамирес устроил эксклюзивное предпрослушивание «Техники Опасности» и финальный заезд с фанатами

RAM провел эксклюзивное предпрослушивание своего нового альбома «Техника Опасности». Мероприятие, билеты на которое были распроданы за считанные дни, собрало самых преданных поклонников и подарило им не только мощную музыку, но и совершенно уникальный опыт личного общения с артистом.

Счастливчики получили приглашение лично прокатиться с RAM на автомобиле.

В ходе этой поездки они не только смогли пообщаться с исполнителем один на один, но и стали самыми первыми слушателями одного из ключевых треков альбома в камерной обстановке. Для фанатов это был момент, стиравший грань между сценой и реальной жизнью, ставший доказательством особого отношения артиста к своей аудитории.

«Для нас было важно, чтобы этот вечер запомнился не только мощной музыкой, но и добрым поступком. Поэтому все средства от продажи билетов мы направили на благотворительность. Спасибо, что были частью этого и творили чудо вместе с нами!» — сообщает RAM.

Вечер был наполнен искренними эмоциями: от волнующего предвкушения до полного восторга от услышанного. Поклонники отметили, что альбом стал настоящим взрывом чувств — одни треки заряжали невероятной энергией, другие погружали в глубокие размышления и ностальгию. Атмосфера была наэлектризованной и по-настоящему тёплой.

«Услышать новый альбом не в зале, а сидя рядом с автором песен — это абсолютно невероятный опыт. Такой уровень близости с искусством и исполнителем бывает раз в жизни», — поделился впечатлениями один из участников поездки.

Важно отметить, что мероприятие имело благотворительную составляющую. Весь доход от продажи билетов на предпрослушивание будет направлен в благотворительный фонд.

Официальная презентация альбома «Техника Опасности» состоится в рамках большого концертного тура в ноябре. Концерты пройдут в Москве и других городах России, обещая стать грандиозным продолжением начатой истории.