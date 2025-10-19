Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир музыкиRAM ака Грязный Рамирес устроил эксклюзивное предпрослушивание «Техники Опасности» и финальный заезд...

RAM ака Грязный Рамирес устроил эксклюзивное предпрослушивание «Техники Опасности» и финальный заезд с фанатами

editor
By editor
16

RAM провел эксклюзивное предпрослушивание своего нового альбома «Техника Опасности». Мероприятие, билеты на которое были распроданы за считанные дни, собрало самых преданных поклонников и подарило им не только мощную музыку, но и совершенно уникальный опыт личного общения с артистом.

Счастливчики получили приглашение лично прокатиться с RAM на автомобиле.

В ходе этой поездки они не только смогли пообщаться с исполнителем один на один, но и стали самыми первыми слушателями одного из ключевых треков альбома в камерной обстановке. Для фанатов это был момент, стиравший грань между сценой и реальной жизнью, ставший доказательством особого отношения артиста к своей аудитории.
«Для нас было важно, чтобы этот вечер запомнился не только мощной музыкой, но и добрым поступком. Поэтому все средства от продажи билетов мы направили на благотворительность. Спасибо, что были частью этого и творили чудо вместе с нами!» — сообщает RAM.

Вечер был наполнен искренними эмоциями: от волнующего предвкушения до полного восторга от услышанного. Поклонники отметили, что альбом стал настоящим взрывом чувств — одни треки заряжали невероятной энергией, другие погружали в глубокие размышления и ностальгию. Атмосфера была наэлектризованной и по-настоящему тёплой.

«Услышать новый альбом не в зале, а сидя рядом с автором песен — это абсолютно невероятный опыт. Такой уровень близости с искусством и исполнителем бывает раз в жизни», — поделился впечатлениями один из участников поездки.

Важно отметить, что мероприятие имело благотворительную составляющую. Весь доход от продажи билетов на предпрослушивание будет направлен в благотворительный фонд.

Официальная презентация альбома «Техника Опасности» состоится в рамках большого концертного тура в ноябре. Концерты пройдут в Москве и других городах России, обещая стать грандиозным продолжением начатой истории.

Предыдущая статья
RAM выпустил взрывной альбом «Техника опасности»
Следующая статья
Sadriil: «Моя музыка – это последняя попытка услышать ответ в мире, где царит безмолвие»

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru