Сергей Самодов – директор Архангельского театра драмы им. М.В. Ломоносова, лауреат Вахтанговской премии в области организации театрального дела 2022 (на 2023 г. – прим. ред.).

1. На Вахтанговском фестивале театральных менеджеров подвели итоги образовательной программы. 2023.

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