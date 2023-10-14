Михаил Васильевич Ломоносов (19.11.1711 - 15.04.1765) - великий русский ученый, поэт, основатель физической химии, астроном, географ и историк.

Родился в деревне Мишанинская недалеко от Холмогор Архангельской губернии. Отец его был рыбаком и крестьянином. В 19 лет Михайло решил отправиться в Москву, чтобы учиться. Там он поступил в Славяно-греко-латинскую академию.

Ломоносов стал первым русским ученым, который сделал множество открытий в разных областях науки. Он разработал корпускулярно-кинетическую теорию тепла, сформулировал закон сохранения массы и энергии, основал науку о стекле. Ломоносов также занимался астрономией, геохимией, метеорологией и историей.

В области литературы Ломоносов известен своими одами, эпиграммами, поэмами и трагедиями. Он является автором многих известных стихотворений, таких как «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния» и «Ода на день восшествия на престол Елизаветы Петровны».

Ломоносов был выдающимся организатором науки и педагогом. Михаил Васильевич Ломоносов воспитал множество учеников, которые продолжили его дело и внесли свой вклад в развитие русской науки.

Заслуги Ломоносова перед Россией и наукой неоценимы. Он стал символом науки и просвещения России. Его имя носят многие научные учреждения, учебные заведения и географические объекты. В его честь назван Московский государственный университет (МГУ им. М.В. Ломоносова) и множество улиц, проспектов и площадей в различных городах России. Установлены памятники.

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