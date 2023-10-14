Михаил Васильевич Ломоносов (19.11.1711 - 15.04.1765) - великий русский ученый, поэт, основатель физической химии, астроном, географ и историк.
Родился в деревне Мишанинская недалеко от Холмогор Архангельской губернии. Отец его был рыбаком и крестьянином. В 19 лет Михайло решил отправиться в Москву, чтобы учиться. Там он поступил в Славяно-греко-латинскую академию.
Ломоносов стал первым русским ученым, который сделал множество открытий в разных областях науки. Он разработал корпускулярно-кинетическую теорию тепла, сформулировал закон сохранения массы и энергии, основал науку о стекле. Ломоносов также занимался астрономией, геохимией, метеорологией и историей.
В области литературы Ломоносов известен своими одами, эпиграммами, поэмами и трагедиями. Он является автором многих известных стихотворений, таких как «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния» и «Ода на день восшествия на престол Елизаветы Петровны».
Ломоносов был выдающимся организатором науки и педагогом. Михаил Васильевич Ломоносов воспитал множество учеников, которые продолжили его дело и внесли свой вклад в развитие русской науки.
Заслуги Ломоносова перед Россией и наукой неоценимы. Он стал символом науки и просвещения России. Его имя носят многие научные учреждения, учебные заведения и географические объекты. В его честь назван Московский государственный университет (МГУ им. М.В. Ломоносова) и множество улиц, проспектов и площадей в различных городах России. Установлены памятники.
1. На Вахтанговском фестивале театральных менеджеров подвели итоги образовательной программы. 2023.
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.