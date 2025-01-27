Нежданова Антонина

Антонина Нежданова — русская оперная певица (лирико-колоратурное сопрано) и педагог. Антонина Васильевна, которая была солисткой Большого театра с 1902 по 1934 год, считается одной из величайших певиц XX века. Нежданова исполняла ведущие партии в операх русского и зарубежного репертуаров. Возможностью выступить с ней на одной сцене гордились Энрико Карузо и Федор Шаляпин, а Сергей Рахманинов посвятил ей свой знаменитый «Вокализ».
В Москве открылся вокально-творческий кабинет имени Антонины Неждановой, 2025