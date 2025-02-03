«Ополченский романс»: невыдуманные характеры и правдивые судьбы

Российский драматический сериал «Ополченский романс» снят по мотивам одноимённого сборника рассказов Захара Прилепина. Восьмисерийный сериал представляет кинокомпаниея «Гринвич Продакшн» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Картина погружает зрителей в события осени 2014 года через призму личных историй и сложных моральных выборов героев.

Мечтающий о деньгах и славе журналист Суворов (Андрей Назимов) направляется в Донбасс с гуманитарным грузом, чтобы взять интервью у прославленного комбата Лесенцова, воюющего на стороне ополченцев. Собранный материал Суворов намерен продать немецкому изданию, с которым параллельно сотрудничает и где планирует получить постоянную работу.

Композиционная структура сериала совпадает с архитектурой литературной основы: как и в книге, переплетаются между собой сюжетные линии нескольких главных героев, образуя единое художественное и одновременно исторически достоверное полотно.

О том, как проходили съемки рассказал режиссер сериала Олег Лукичёв: «Хотелось создать не постановочный театральный блокбастер, а добиться максимальной достоверности, документальности происходящего в кадре. Для это мы использовали съёмку с рук. Старались снимать длинными планами с внутрикадровым монтажом внутри сцены. При таком методе съёмки камера живет в унисон с актерами, создавая ощущение присутствия внутри эпизода. В одних из холодных, промозглых дней снимали в окопах, заполненных грязью и водой. Шёл 50-й съёмочный день. К месту съёмки не могли доехать машины, поэтому приходилось идти пешком до трёх километров, еле передвигая ногами по колено в грязи, на холоде, под мелким снегом. Идёшь и думаешь, что вчера был по шею в грязи, холод собачий, и сегодня то же самое. Сам себе жалуешься, как же непросто и тяжело даются киносъёмки. И тут же вспоминаешь наших парней на фронте, постоянно находящихся в окопах под пулями и снарядами. И тогда сразу перестаешь жаловаться на жизнь, понимаешь, что все твои физические «проблемы» не идут ни в какое сравнение с тем, что испытывают бойцы на передовой».

Захар Прилепин, автор «Ополченского романса»: «Сериал визуализировал людей, которые мне дороги, которых я знал, которых любил – почти все они погибли. Пусть проект станет памятником им. Многие похожи на себя, и это здорово, хотя артисты их не знали. А один сам себя и сыграл, что и вовсе уникальный случай в истории военного кино».

Димитр Тодоров, продюсер: «Литературная основа сериала — мощное произведение Захара Прилепина, возвращающее нас к традиции советской фронтовой литературы. И, согласно этой традиции, за глобальными событиями, меняющими картину современного мира, стоят неизвестные герои, со своими судьбами. Выписать портреты этих героев — наша главная задача».

Юсуп Бахшиев, который не только выступил в числе продюсеров сериала, но и исполнил роль одного из бойцов ополчения, считает, что сериал «Ополченский романс» стал настоящим вызовом: «Я горжусь результатом, достигнутым благодаря единству всей съемочной команды и вере в собственные силы».

Съёмки проходили с октября по декабрь 2023 года в Калужской области: в деревне Желохово и Нижних Подгоричах Перемышльского района, на базе кинокомплекса «Военфильм-Медынь», а также в самом областном центре.