«Самообман» – Сергей Лазарев стал музейным экспонатом

11 июля Сергей Лазарев представил на суд зрителей клип на песню «Самообман». В ролике артист предстал в неожиданном образе восковой фигуры, заточенной в стенах помпезного музея. Но герой Лазарева – не простой экспонат. Когда уходят из здания все посетители и ослабевает надзор смотрителей, фигура Сергея не только оживает, но в нем еще и просыпаются все присущие живому организму чувства. В первую очередь это жажда свободы и потребность в любви. К счастью, рядом оказывается родственная душа – девушка небывалой красоты, также заточенная с ним в помещение с красивейшими фресками и скульптурами. Не мудрено, что между ними вспыхивают чувства.

В конце концов, пара восковых фигур решается на побег, чтобы испытать самые обычные для любого современного человека радости: преображение в магазине одежды, катание на каруселях и самокате, любование ночными видами города, но главное – они хотят познать радость самого лучшего в мире чувства – любви к друг другу.

Чем же закончится побег влюбленных? Смогут ли они остаться навсегда свободными и счастливыми, или снова окажутся взаперти? А может, их любовь окажется не так уж прочна и один из влюбленных ощутит самое большое разочарование в жизни – предательство? Узнает тот, кто посмотрит клип.

Режиссером видео выступил Константин Черепков. Клип обрадует глаз даже самого изощренного эстета. Живописные виды, потрясающие костюмы, непревзойденная игра главных персонажей. Это все в новом видео Сергея Лазарева!