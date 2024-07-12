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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Самообман» – Сергей Лазарев стал музейным экспонатом

editor
By editor
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сергей лазарев

11 июля Сергей Лазарев представил на суд зрителей клип на песню «Самообман». В ролике артист предстал в неожиданном образе восковой фигуры, заточенной в стенах помпезного музея. Но герой Лазарева – не простой экспонат. Когда уходят из здания все посетители и ослабевает надзор смотрителей, фигура Сергея не только оживает, но в нем еще и просыпаются все присущие живому организму чувства. В первую очередь это жажда свободы и потребность в любви. К счастью, рядом оказывается родственная душа – девушка небывалой красоты, также заточенная с ним в помещение с красивейшими фресками и скульптурами. Не мудрено, что между ними вспыхивают чувства.

В конце концов, пара восковых фигур решается на побег, чтобы испытать самые обычные для любого современного человека радости: преображение в магазине одежды, катание на каруселях и самокате, любование ночными видами города, но главное – они хотят познать радость самого лучшего в мире чувства – любви к друг другу.

Чем же закончится побег влюбленных? Смогут ли они остаться навсегда свободными и счастливыми, или снова окажутся взаперти? А может, их любовь окажется не так уж прочна и один из влюбленных ощутит самое большое разочарование в жизни – предательство? Узнает тот, кто посмотрит клип.

Режиссером видео выступил Константин Черепков. Клип обрадует глаз даже самого изощренного эстета. Живописные виды, потрясающие костюмы, непревзойденная игра главных персонажей. Это все в новом видео Сергея Лазарева!

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