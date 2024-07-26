Самые возрастные танцоры приняли участие в вальсе-флэшмобе в Москве

Более 500 москвичей старше 55 лет приняли участие в крупнейшем городском танцевальном фестивале для представителей старшего возраста, который прошел в парке «Сокольники». Среди участников – самая возрастная пара Москвы, которая была удостоена специальной награды за энергичность и активную жизненную позицию.

Москва, 26 июля – Свыше полутысячи пожилых москвичей приняли участие во флэшмобе «Фиолетовый вальс», который состоялся в рамках танцевального фестиваля для старшего поколения под эгидой проекта «Московское долголетие». Также в рамках мероприятия прошел конкурс по спортивным бальным танцам «Танцевальные истории». Более 120 участников — пар и творческих коллективов – соревновались за звание королей танцпола в латинской и европейской программах.

«Танцевальное сообщество — одно из крупнейших в «Московском долголетии» и сейчас разными видами танцев в проекте занимается более 12,5 тысяч человек. Танцы развивают физическую активность, координацию движений, тренируют память и являются отличным средством от плохого настроения. В этом году более 500 москвичей старшего поколения собрались на массовый флешмоб «Фиолетовый вальс». А двое восьмидесятилетних танцоров принимают участие даже в конкурсной программе», — отметил заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

Отдельной наградой была отмечена пара самых возрастных участников 90-летней Валентины Семёновой стал 83-летний Евгений Ахрамеев. Оба считают, что это хобби позволяет им оставаться моложе душой и телом, а также примерять на себя новые образы, проживать разные эмоции и находить друзей. «Я танцую практически с детства до сегодняшнего дня, когда мне идет 91-й год. Это жизнь, это здоровье, это движение и хорошее настроение. Не нужно зацикливаться на телевизоре и на лавочке – нужно выходить в люди, нужно жить и любить жизнь в любом возрасте!» – поделилась Валентина Семёнова.

Обладателями призов в специальной номинации при поддержке партнера фестиваля Nutricia Nutridrink стали участники, продемонстрировавшие наиболее энергичный танец.

«Пенсионный возраст для многих людей – это возможность осуществить давние планы, освоить увлечения, на которые раньше не хватало времени. Бывает так, что время уже есть, а силы к прекрасному пенсионному возрасту закончились. Для таких случаев наши технологи разработали продукт «Нутризон эдванст Нутридринк», который при регулярном применении каждый день поддерживает силы и энергию для людей с различными потребностями в белке и энергии, учитывая их уровень физической активности. Мы рады поддерживать людей, столь увлеченных любимым делом и полных энергии и жизни, на этом празднике», — заявила Светлана Смирнова, бренд-менеджер Nutricia.