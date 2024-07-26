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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Выставка «Арт.Молодость» открывает новые имена зрителям

editor
By editor
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художник екатерина белявская - арт-молодость

На три дня выставка «Арт.Молодость» объединит работы молодых дизайнеров и художников, откроет новые имена широкой аудитории и покажет участникам фестиваля многогранность молодого российского искусства.

Главная цель выставки — через предметы искусства и дизайна показать разнообразие культуры нашей страны и национальную идентичность народов, ее населяющих. Посетители фестиваля смогут не только приобрести интересные товары, но и погрузиться в атмосферу национального колорита, узнать про самобытные локальные бренды и их создателей.

Выставка «Арт.Молодость» представляет собой срез современного молодого многонационального искусства и продолжает художественное исследование отечественного наследия. Центральный нарратив проекта — «Мы разные, но мы одна семья» — раскрывается в экспозициях, представленных на разных площадках фестиваля «Таврида.АРТ». Всего в выставке участвуют более 70 молодых авторов со всей России.

Проект подводит предварительные итоги яркого сезона и открывает новые имена, которые стали известны благодаря результатам опен-колла, образовательных заездов арт-школы современного искусства и программы «Молодежное творческое сообщество изобразительного искусства» Академии творческих индустрий «Меганом».

Галерея Fine Art представит экспозицию московской художницы Кати Белявской «Прекрасное далеко». В своих работах Екатерина, понимая невозможность возврата в прошлое, как художник и дизайнер умело интерпретирует знаковые элементы бытования СССР, возвращающие нас в детство или к несуществующему идеалу.

Художница Марина Лизоркина презентует работы в аутентичной авторской лепестковой технике, а живописец Мира Аргунова — экспозицию картин под названием «Братских народов союз вековой», которые переносят зрителей в мир пословиц и поговорок народов России.

Объединение «Выставочные залы Москвы» представит работы Ольги Тимохиной «Моя необъятная Родина», где одна из главных отличительных черт творчества художницы — яркая палитра. Калейдоскоп создаваемых образов приглашает зрителя оценить многообразие населяющих Россию народов, гармонично сосуществующих друг с другом.

Молодежное творческое сообщество ИЗО презентует экспозицию арт-объектов «Рядом», которая представляет собой ретроспективу истории создания этого сообщества в рамках программы Академии «Меганом». Это отражение пути, который проходит творец не только от дома до «Тавриды», но и от собственного «я» к общероссийским ценностям. Кураторы, фотографы, арт-менеджеры, арт-критики и художники со всех уголков России объединились, чтобы привезти свое искусство на «Тавриду». «Рядом» состоит из трех тематических разделов, внутри которых художники рефлексируют над вопросами культурных особенностей многонациональной страны.

В 2024 году важным направлением развития выставки «Арт.Молодость» становится расширение географии участников. Свои работы на выставке презентуют молодые художники из Донецкой и Луганской Народных Республик, Краснодарского края, Москвы, Республик Мордовия и Марий Эл, Республики Крым, Санкт-Петербурга, Новосибирской, Курской и Кировской областей, а также Запорожской области.

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