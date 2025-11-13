Самый добрый фильм советского кинематографа

13 ноября отмечается Всемирный день доброты. Это качество, а также чуткость, внимание к ближним, неравнодушие к чужому горю отличает героев многих советских кинокартин. Поэтому в преддверии этой даты телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» попросил зрителей выбрать самые добрые советские фильмы. В топ вошли ленты об усыновлении детей, дружбе, взаимопомощи, желании поддерживать окружающих и сделать мир немного лучше.

Топ самых добрых советских фильмов:

«Дети Дон Кихота» — 38%.

«Мужики!..» — 32%.

«Верные друзья» — 24%.

«Мачеха» — 18%.

«Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён» — 17%.

«Я шагаю по Москве» — 16%.

«Неисправимый лгун» — 11%.

«Мама» — 10%.

«Серёжа» — 9%.

«Зайчик» — 7,5%.

Наибольшее количество респондентов отдали свои голоса фильму Евгения Карелова «Дети Дон Кихота», в котором главную роль врача родильного дома сыграл Анатолий Папанов. Фильм о любви к неродным детям был создан по государственному заказу, когда появилась необходимость сократить количество детских домов в стране.

На втором месте ещё одна картина об усыновлении — «Мужики!..» режиссёра Искры Бабич. Александр Михайлов, которому предстояло сыграть роль мужчины, взявшего под опеку сразу троих детей, поначалу отказался от участия в картине, сочтя историю нереалистичной. Но сценарист картины Валентин Дьяченко привёл в пример свою жизнь: в лагере, куда он попал по политической статье, он опекал юную заключённую, а после освобождения усыновил двоих детей.

На третье место топа зрители поставили картину Михаила Калатозова «Верные друзья». По сюжету трое мальчиков договариваются, что сплавятся по реке на плоту. Но осуществить эту мечту им удаётся только через 30 лет, и это путешествие значительно меняет их жизнь. Многие шутки и реплики в картине были придуманы самими актёрами, которые много импровизировали на площадке. Для удобства общения в кадре герои получили такие же имена, как и актёры, их сыгравшие.

Четвёртое место у картины Олега Бондарёва «Мачеха». Зрители прониклись игрой Татьяны Дорониной, героиня которой воспитывала дочь своего мужа от другой женщины. Согласно опросу читателей журнала «Советский экран» Доронина была признана актрисой года, а сама картина — фильмом года. «Мачеха» также вошла в тройку лидеров советского кинопроката 1973 года, а исполнительница главной роли получила приз международного кинофестиваля в Тегеране.

Замыкает топ-5 дебютная работа Элема Климова «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Картина о пионерском лагере получилась такой доброй и весёлой в том числе и благодаря тёплой обстановке на съёмочной площадке. Евгений Евстигнеев, исполнитель роли товарища Дынина, сдружился с детьми, задействованными в картине.

На шестом месте картина Георгия Данелии по сценарию Геннадия Шпаликова «Я шагаю по Москве». Когда авторов на худсовете просили объяснить, о чём этот фильм, они отвечали: «О хороших людях». Ещё одну работу режиссёра — картину «Серёжа», созданную по произведению Веры Пановой, — зрители поставили на девятое место. Это первая полнометражная работа Данелии, которую он снял вместе с режиссёром Игорем Таланкиным. Фильм состоит из нескольких новелл о жизни маленького мальчика, мама которого вышла замуж во второй раз.

Седьмое место у фильма «Неисправимый лгун» с Георгием Вициным в главной роли. По сюжету герой никак не мог получить повышение, поскольку по доброте душевной помогал посторонним людям и из-за этого всегда опаздывал на работу.

На восьмом месте — музыкальный фильм «Мама» с Людмилой Гурченко и Михаилом Боярским в главных ролях. Картина по мотивам сказки братьев Гримм, созданная совместно с румынскими и французскими кинематографистами, получилась такой доброй, что в некоторых странах её показывали на Рождество.

Замыкает топ первая полнометражная картина Леонида Быкова «Зайчик». По сюжету главный герой, роль которого исполнил сам режиссёр, думает, что ему осталось жить не больше месяца, и решает за это время сделать мир лучше. Фильм с успехом прошёл не только в СССР, но и за рубежом.