Хайпа станет больше!

«Русская Медиагруппа» объявила о создании первого в истории шоу-бизнеса Фестиваля хайпа – уже следующей весной в Москве пройдет двухдневная «Выставка Достижений Народного Хайпа». Новость объявили на пре-пати фестиваля в ТРЦ «Европейский», где собрались главные «Звезды Хайпа», подарившие горожанам грандиозный праздник музыки.

12 ноября в сердце ТРЦ «Европейский» cостоялся масштабный концерт участников премии «Звезды Хайпа», объединивший самых популярных артистов и блогеров, которые умеют эпатировать публику и вызывают самые яркие эмоции у своих поклонников. На сцене зажигали Артур Пирожков, «5УТРА», ХАННА и Кирилл Мойтон, Бьянка, SERYABKINA, Мария Янковская, Юля Гаврилина, nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS, Марьяна Локель, LIZOGUB, ELMAN, TRIDA, Alisha, Милана Хаметова.

Главной новостью вечера стал анонс нового грандиозного фестиваля – «Выставки Достижений Народного Хайпа». Уже предстоящей весной в Москве в течение двух дней участники Выставки смогут увидеть, потрогать и даже попробовать на вкус самый отборный хайп страны! Фестиваль станет логичным дополнением к премии «Звезды Хайпа», которая к своему юбилейному году выросла из рамок церемонии награждения и стала требовать большего размаха.

«Выставка Достижений Народного Хайпа» объединит множество активити-зон, где будет представлено всё, что попало в тренды и завоевало сердца миллионов: артисты, блогеры, ведущие, завирусившиеся танцы, питомцы, выставки, театральные постановки, тв-программы и даже капкейки.

Зрители всё рассмотрят в мельчайших деталях, ведь у гостей фестиваля хайпа будут лучшие места. Уникальный формат, который станет самым хайповым событием года, будет представлен уже предстоящей весной.

«Мы создаем по-настоящему уникальное пространство, где гости не просто увидят шоу, а станут его полноправными участниками. Это будет грандиозное погружение в хайп-мир, где оживут ваши любимые мемы и виральные тренды. Увидеть это сможет каждый, ведь хайп будет царить на площадке целых два дня. Мы готовимся удивлять и вовлекать так, как этого еще не делал никто! И сегодня здесь мы уже подарили зрителям это неповторимое хайповое настроение, которое весной будет царить в утроенной концентрации», – говорит музыкальный продюсер «Русской Медиагруппы», создатель проекта «Звёзды хайпа» Светлана Столповских.