Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир кино«Последний богатырь. Колобок»: в Москве завершились съемки сказочного блокбастера

«Последний богатырь. Колобок»: в Москве завершились съемки сказочного блокбастера

T1
By T1
56
колобок
Фото: пресс-служба Телеканала «Россия»

В Москве завершились съемки нового фильма из сказочной киновселенной «Последний богатырь», получившего название «Последний богатырь. Колобок». Проект создают студия Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр START и телеканал «Россия», при поддержке Фонда кино. Дистрибьютором картины выступает «Атмосфера кино»
 
В центре сюжета — Колобок (Гарик Харламов), самый харизматичный житель Белогорья, который решает изменить свою судьбу и поневоле становится напарником неудачливого пекаря Тихона (Дмитрий Журавлев) и необычной девушки по имени Лада (Мила Ершова). 

Съемочная группа во главе с режиссером Антоном Масловым прошла через ключевые локации Алтая — от сёл Муркут, Инегень и Улаган до Телецкого озера, Мажойского каньона и Семинского перевала. В Москве же снимали не только уже знакомое зрителям Белогорье, но и новые сказочные локации — логово Волка, сокровищницу Ильи Муромца, пещеру Волшебных Зеркал и другие.

«Мы создаем большое и глубокое кино с яркими характерами, в котором каждая сцена – это событие и аттракцион, взаимодействие или трюк — от каскадерского до визуального. У нас было много съемочных дней и ни одного простого. Если представить самую сложную смену в любом другом проекте — это наш обычный день. Например, в кадре нет части героев, потому что они нарисованные. На площадке каждый «видел» своего Колобка. Это невероятно сложная история не только для режиссера, но и для артистов: и стар, и млад играют с кусочком синего шара,  при этом выдавая драму и комедию.

Наша сказка — это серьезный художественный и технологический вызов, а также большая ответственность, ведь мы продолжаем вселенную «Последнего богатыря». Я благодарен всей команде, каждому, кто «запекал» этот фильм.  Замесили, так замесили», — говорит режиссер Антон Маслов.

«На площадке были просто невероятные вещи, созданные вручную, — расписные и кованые сундуки, корзинки, кадушки и другое. Я был поражен, насколько все продумано, а одну вещь из реквизита даже выкупил себе! Мне кажется, «Последний богатырь. Колобок» — это фильм с неимоверным уровнем внимания к деталям, к реквизиту, к костюмам. Это все видно в кадре, и зрители обязательно это почувствуют и поймут, с какой любовью и трудом относятся к проекту», — рассказывает актёр Дмитрий Журавлев, исполнитель роли Тихона.

Предыдущая статья
В России стартовал Фестиваль бразильского кино
Следующая статья
Самый добрый фильм советского кинематографа

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru