САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: В Музее Вселенная Воды провели ежегодную международную Премию «Мода и кино»

Фонд кино увеличивает объёмы съёмок кинофильмов и кино является важнейшей частью культуры для современного общества в нашей стране. 13 и 14 апреля в Санкт-Петербурге в Музее Вселенная Воды состоялась ежегодная международная Премия Мода и кино.

Премия существует с 2019 года. В ней принимают участие лауреаты из России, Беларуси и Казахстана. Мероприятие поддерживает российскую высокую моду, открывая новые имена среди модельеров со всей страны. Премию вели известная телеведущая Людмила Ширяева и режиссер кино и актер Александр Удальцов.

Гостей ожидал особый звездный показ, в котором принимают участие актеры и видные деятели кино и телевидения.

Конкурс Кутюр по-русски

Первый день премии является заключительным этапом подготовки. На протяжении года проходит большое количество мастер-классов и встреч по разным городам страны. Глава Школы Кутюр Евгения Саталкина проводит обучение по программе рисование Кружевом в стиле Кутюр. Лучшие коллекции отбираются на показ в заключительный день Премии Мода и кино. Профессиональное жюри конкурса проводит отбор победителей. Эта уникальная часть шоу становится одновременно и украшением вечера, и поощрением для отличившихся дизайнеров, помимо денежного вознаграждения.

Проект БезГраниц

Отдельным проектом выступает создание коллекции вечерних платьев наших подопечных деток, учащихся с ограничениями по здоровью. Мы показываем их успехи в новостях в течении всего года и Евгения Саталкина лично проводит занятия на базе ГБОУ Озерки 584. На подиум в сопровождении звёзд кино вышли создатели особой коллекции детей 13-16 лет.

Журнал Премии

Важной частью Премии становится создание нескольких журналов к Премии, один рассказывает об участии дизайнеров и их коллекциям, второй посвящён Номинантам премии Мода и кино, специалистам индустрии кино: актерам, продюсерам, режиссерам. Для создания журналов специально создаются фотопроекты, совместно с дизайнерами и командой визажистов и стилистов. Эта часть очень радует актеров и позволяет обновить портфолио, а для дизайнеров прекрасный повод вдохновиться для новых проектов.

Премия Мода и кино

Номинантами премии выступают профессионалы сферы кино по всей стране и за ее пределами.

В премии принимают участие такие актеры, режиссёры, продюсеры как: Сысоев Г., Волкова Е., Северов И., Доможирова М., Буряк З., Коваль А., Кошонин С., Юрченко И., Виктория Заболотная, Даниил Муравьев-Изотов, Иван Батарев и многие другие.

Мероприятие завершилось банкетов в честь герое вечера, где озвучили победителя конкурса Кутюр по-русски.

Фото – Анна ГОРБОВСКАЯ

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